ΑΕΛ κατά Σιδηρόπουλου: «Ο γνώριμος καταστροφέας μας έδωσε και σήμερα ρεσιτάλ κάκιστης διαιτησίας»
ΑΕΛ Κηφισιά Τάσος Σιδηρόπουλος Super League 1

ΑΕΛ κατά Σιδηρόπουλου: «Ο γνώριμος καταστροφέας μας έδωσε και σήμερα ρεσιτάλ κάκιστης διαιτησίας»

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ κατά του Τάσου Σιδηρόπουλου

ΑΕΛ κατά Σιδηρόπουλου: «Ο γνώριμος καταστροφέας μας έδωσε και σήμερα ρεσιτάλ κάκιστης διαιτησίας»
Ανακοίνωση κατά του διαιτητή του αγώνα της με την Κηφισιά στη Νίκαια έβγαλε η ΠΑΕ ΑΕΛ

Η ομάδα της Λάρισας εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Τάσου Σιδηρόπουλου ενώ ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη.  Θυμίζουμε ο Σιδηρόπουλος άφησε με 10 παίκτες την ΑΕΛ στο 65' όταν απέβαλε με 2η κίτρινη τον Μασόν. 

H ανακοίνωση της AEΛ Novibet

«Ο γνώριμος καταστροφέας της ΑΕΛ Novibet από τα παιχνίδια της SL2,  ονόματι Σιδηρόπουλος, έδωσε και σήμερα ρεσιτάλ κάκιστης διαιτησίας στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να στερήσει βαθμούς από την ομάδα μας.

Όποιος είδε τη σημερινή διαιτησία του Σιδηρόπουλου μόνο ντροπή μπορεί να αισθάνεται».

