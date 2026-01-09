Λίβερπουλ: Χωρίς σουτ στην εστία μετά από 600 ματς, στο ντέρμπι με την Άρσεναλ

Οι «Reds» του Άρνε Σλοτ έγιναν η πρώτη ομάδα που στερεί βαθμούς από την Άρσεναλ στο Emirates μετά τον Σεπτέμβριο, παρά το αρνητικό στατιστικό που είχε να εμφανιστεί από το 2010