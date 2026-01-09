Λίβερπουλ: Χωρίς σουτ στην εστία μετά από 600 ματς, στο ντέρμπι με την Άρσεναλ
Οι «Reds» του Άρνε Σλοτ έγιναν η πρώτη ομάδα που στερεί βαθμούς από την Άρσεναλ στο Emirates μετά τον Σεπτέμβριο, παρά το αρνητικό στατιστικό που είχε να εμφανιστεί από το 2010
Η Λίβερπουλ έφυγε από το Λονδίνο με το βαθμό της ισοπαλίας (0-0) απέναντι στην πρωτοπόρο Άρσεναλ, καταγράφοντας όμως μια σπάνια αρνητική επίδοση: για πρώτη φορά μετά από 600 αγώνες πρωταθλήματος (από τον Μάρτιο του 2010), απέτυχε να βρει στόχο σε έστω και ένα σουτ. Παρά την έλλειψη επιθετικής αποτελεσματικότητας, η εμφάνιση της Πέμπτης (8/1) αντιμετωπίζεται ως ένα σημαντικό ψυχολογικό και τακτικό κέρδος για το σύνολο του Άρνε Σλοτ.
Τακτική πειθαρχία και κυριαρχία στο δεύτερο μέρος
Η Λίβερπουλ παρουσίασε δύο πρόσωπα στο Emirates. Στο Α' ημίχρονο περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο με 40% κατοχή, εστιάζοντας στη συμπαγή άμυνα και την απορρόφηση της πίεσης των «Κανονιέρηδων» αλλά στο β΄μέρος οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν το παιχνίδι (65% κατοχή). Μάλιστα, οι 207 πάσες που ολοκλήρωσε η Λίβερπουλ στο μισό γήπεδο της Άρσεναλ αποτελούν ρεκόρ πενταετίας για φιλοξενούμενη ομάδα στο συγκεκριμένο στάδιο.
Κι όλα αυτά ενώ η ομάδα παρατάχθηκε χωρίς τους κορυφαίους επιθετικούς της, Μοχάμεντ Σαλάχ, Αλεξάντερ Ισάκ και Ουγκό Εκιτικέ.
«Σοκ» με τον τραυματισμό του Μπράντλεϊ
Η βραδιά επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Κόνορ Μπράντλεϊ στις καθυστερήσεις. Ο δεξιός μπακ αποχώρησε με φορείο και ο Σλοτ παραδέχθηκε πως «φοβάται τα χειρότερα» για τη ζημιά στο γόνατο του παίκτη. Ένταση προκλήθηκε όταν ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι προσπάθησε να σπρώξει τον τραυματισμένο Μπράντλεϊ εκτός γηπέδου για να συνεχιστεί το ματς, ενέργεια για την οποία ο Βραζιλιάνος ζήτησε αργότερα συγγνώμη.
Ο Μίλος Κέρκεζ πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση περιορίζοντας τον Σάκα, ενώ οι Βαν Ντάικ και Κονατέ ήταν απροσπέλαστοι, αφήνοντας την Άρσεναλ χωρίς σουτ από το 44' έως το 91'.
Παρά το αήττητο σερί 10 αγώνων, η Λίβερπουλ παραμένει 14 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Ο Σλοτ εντόπισε το πρόβλημα στην αδυναμία της ομάδας να ξεκλειδώνει τις «κλειστές» άμυνες και στις πολλές απώλειες βαθμών κόντρα σε μικρότερους αντιπάλους. Ωστόσο, η ικανότητα της ομάδας να κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους (έχοντας ήδη νικήσει Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης) αφήνει υποσχέσεις για τη συνέχεια.
