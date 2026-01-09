Φήμες για παράνομη σχέση του Μοράτα με φίλη της συζύγου του, διαψεύδει η Άλις Καμπέλο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elena Sirigu (@nennesirigu)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elena Sirigu (@nennesirigu)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ALICE CAMPELLO (@alicecampello)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ALICE CAMPELLO (@alicecampello)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ALICE CAMPELLO (@alicecampello)

Η Σιρίγκου εκτός από φίλη της Άλις είναι και τεράστια φαν του ποδοσφαίρου, βρίσκεται με την πρώτη ευκαιρία στο γήπεδο και μάλιστα πριν λίγες εβδομάδες ήταν στο Κόμο για ένα ματς της ομάδας του Μοράτα με την Γιουβέντους.Τον Αύγουστο του 2024, ο Άλβαρο Μοράτα είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του από την Άλις Καμπέλο, έπειτα από οκτώ χρόνια σχέσης και την απόκτηση τεσσάρων παιδιών.Ο ποδοσφαιριστής είχε χαρακτηρίσει την απόφαση «επώδυνη», με τις δύο πλευρές να διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε απιστία ή εμπλοκή τρίτου προσώπου.«Θέλω να ξεκαθαρίσω, όπως έκανε και εκείνος, ότι δεν υπήρξαν τρίτοι ή οποιαδήποτε έλλειψη σεβασμού από καμία πλευρά», είχε δηλώσει τότε η Καμπέλο.Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι φάνηκε να ξεπερνά τις διαφορές του και να αποφασίζει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του, παρόλο που κατά διαστήματα τα δημοσιεύματα για κρίση στον γάμο τους δεν σταματούν.Ο Μοράτα και η Καμπέλο γνωρίστηκαν το 2016 στο Μιλάνο και γρήγορα έγιναν ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια του ποδοσφαίρου.Ο γάμος τους έγινε τον Ιούνιο του 2017 στη Βενετία, μετά από μια εντυπωσιακή πρόταση γάμου που της έκανε ο ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια μιας παράστασης του Μάγκο Ποπ στη Μαδρίτη.