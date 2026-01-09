Φήμες για παράνομη σχέση του Μοράτα με φίλη της συζύγου του, διαψεύδει η Άλις Καμπέλο
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο αρχηγός της εθνικής Ισπανίας απάτησε την σύζυγό του με την Έλενα Σιρίγκου - Διάψευση με ξέσπασμα από την Άλις Καμπέλο

Νέα σύννεφα φαίνεται να μαζεύονται πάνω από τον γάμο του Άλβαρο Μοράτα και της Άλις Καμπέλο, οι οποίοι πέρσι είχαν αποφασίσει να δώσουν μία νέα ευκαιρία στη σχέση τους μετά τον χωρισμό τους. 

Όπως μετέδωσαν ιταλικά ΜΜΕ φαίνεται να υπάρχει τρίτο πρόσωπο στη σχέση τους. Η Άλις θεώρησε σωστό να βγει να μιλήσει και να υπερασπιστεί την φερόμενη ως ερωμένη του συζύγου της, Έλενα Σιρίγκου, η οποία είναι φίλη της.


«Είναι μια φίλη της οικογένειας που γνωρίζω εδώ και χρόνια και μπορώ να επιβεβαιώσω με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν είναι τέτοιου είδους άνθρωπος και δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα από όσα της προσάπτουν», έγραψε χαρακτηριστικά.


Η Καμπέλο εξήγησε γιατί αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της: «Μιλάω δημόσια γιατί είμαι απόλυτα πεπεισμένη για τα γεγονότα. Με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας για όλα όσα λέγονται εναντίον της και δεν της αξίζει να τη χαρακτηρίζουν ως αντροχωρίστρα. Τους τελευταίους μήνες έχω διαβάσει τα πάντα, συχνά παράλογες θεωρίες».

Η σύζυγος του ποδοσφαιριστή της Κόμο τόνισε ότι στηρίζει την φερόμενη ως ερωμένη του συζύγου της, καθώς πιστεύει στην αθωότητά της και γνωρίζει καλά «πόσο ορισμένες κατηγορίες μπορούν να πληγώσουν, να βλάψουν και να αφήσουν βαθιά σημάδια στην προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή κάποιου».

Ολοκλήρωσε την παρέμβασή της με αναφορά ξανά στην Σιρίγκου, τονίζοντας τη σοβαρότητα και τις αξίες της:

«Δεν είναι ένας άνθρωπος που αξίζει αυτή την έκθεση στα μέσα ή να συνδέεται το όνομά της με πράγματα που δεν έχει κάνει. Η σχέση μας ήταν πάντα διαφανής και είναι ένα σοβαρό άτομο με ισχυρές αξίες και μια αξιοσέβαστη οικογένεια»

Η Σιρίγκου εκτός από φίλη της Άλις είναι και τεράστια φαν του ποδοσφαίρου, βρίσκεται με την πρώτη ευκαιρία στο γήπεδο και μάλιστα πριν λίγες εβδομάδες ήταν στο Κόμο για ένα ματς της ομάδας του Μοράτα με την Γιουβέντους.



Το ζευγάρι έχει δοκιμαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν

Τον Αύγουστο του 2024, ο Άλβαρο Μοράτα είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του από την Άλις Καμπέλο, έπειτα από οκτώ χρόνια σχέσης και την απόκτηση τεσσάρων παιδιών.

Ο ποδοσφαιριστής είχε χαρακτηρίσει την απόφαση «επώδυνη», με τις δύο πλευρές να διαβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε απιστία ή εμπλοκή τρίτου προσώπου.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω, όπως έκανε και εκείνος, ότι δεν υπήρξαν τρίτοι ή οποιαδήποτε έλλειψη σεβασμού από καμία πλευρά», είχε δηλώσει τότε η Καμπέλο.


Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι φάνηκε να ξεπερνά τις διαφορές του και να αποφασίζει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του, παρόλο που κατά διαστήματα τα δημοσιεύματα για κρίση στον γάμο τους δεν σταματούν.

Ο Μοράτα και η Καμπέλο γνωρίστηκαν το 2016 στο Μιλάνο και γρήγορα έγιναν ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια του ποδοσφαίρου.


Ο γάμος τους έγινε τον Ιούνιο του 2017 στη Βενετία, μετά από μια εντυπωσιακή πρόταση γάμου που της έκανε ο ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια μιας παράστασης του Μάγκο Ποπ στη Μαδρίτη.

