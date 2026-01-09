Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ο Νεϊμάρ έγινε «ασθενής» της κόρης του και το βίντεο σάρωσε στα social media
Ο Νεϊμάρ έγινε «ασθενής» της κόρης του και το βίντεο σάρωσε στα social media
Η μικρή Μάβι ανέλαβε ρόλο γιατρού, του έκανε μια «ένεση» και ο άσος της Σάντος δήλωσε… πλήρως αναρρωμένος, σε ένα τρυφερό viral στιγμιότυπο
Μπορεί ο Νεϊμάρ να έχει συνηθίσει τις σκληρές μονομαχίες στα γήπεδα της Βραζιλίας, αλλά η τελευταία του «περιπέτεια» είχε έναν πολύ πιο τρυφερό χαρακτήρα. Ο άσος της Σάντος έγινε viral για ακόμη μια φορά, όχι για κάποιο γκολ ή μεταγραφικό σενάριο, αλλά για την «ιατρική περίθαλψη» που δέχθηκε από την πιο γλυκιά γιατρό του κόσμου, την κόρη του, Μάβι.
Μια «ένεση» που έλυσε το πρόβλημα
Σε ένα απολαυστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Νεϊμάρ φαίνεται να... υποφέρει και να ζητάει επειγόντως βοήθεια. Η μικρή Μάβι, αναλαμβάνοντας πλήρως τον ρόλο της «γιατρού», έσπευσε στο σημείο με την ιατρική τσάντα.
Παρά τη σχετική «καθυστέρηση» στην αναμονή, η γιατρός Μάβι έκρινε πως η κατάσταση ήταν σοβαρή.
Με χαρακτηριστική αποφασιστικότητα, έκανε μια «ένεση» στον μπαμπά της, ο οποίος αμέσως δήλωσε πως ανάρρωσε πλήρως.
Το βίντεο, που συνοδεύτηκε από το χιουμοριστικό σχόλιο «Κάποιος να καλέσει γιατρό για τον Νεϊμάρ!» ήρθε μετά την επέκταση του συμβολαίου του Νεϊμάρ με την Σάντος και ο Βραζιλιάνος φαίνεται να βρίσκει την ισορροπία που χρειαζόταν, έχοντας στο πλευρό του την καλύτερη «ιατρική ομάδα» που θα μπορούσε να φανταστεί.
Μια «ένεση» που έλυσε το πρόβλημα
Σε ένα απολαυστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Νεϊμάρ φαίνεται να... υποφέρει και να ζητάει επειγόντως βοήθεια. Η μικρή Μάβι, αναλαμβάνοντας πλήρως τον ρόλο της «γιατρού», έσπευσε στο σημείο με την ιατρική τσάντα.
Παρά τη σχετική «καθυστέρηση» στην αναμονή, η γιατρός Μάβι έκρινε πως η κατάσταση ήταν σοβαρή.
Με χαρακτηριστική αποφασιστικότητα, έκανε μια «ένεση» στον μπαμπά της, ο οποίος αμέσως δήλωσε πως ανάρρωσε πλήρως.
Το βίντεο, που συνοδεύτηκε από το χιουμοριστικό σχόλιο «Κάποιος να καλέσει γιατρό για τον Νεϊμάρ!» ήρθε μετά την επέκταση του συμβολαίου του Νεϊμάρ με την Σάντος και ο Βραζιλιάνος φαίνεται να βρίσκει την ισορροπία που χρειαζόταν, έχοντας στο πλευρό του την καλύτερη «ιατρική ομάδα» που θα μπορούσε να φανταστεί.
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα