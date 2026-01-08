ΠΑΟΚ: Στροφή στο Αγρίνιο με τριπλή επιστροφή
ΠΑΟΚ: Στροφή στο Αγρίνιο με τριπλή επιστροφή

Οι Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής τέθηκαν στη διάθεση του Λουτσέσκου για το ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ επιστρέφει και ο Μπιάνκο ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Το Κύπελλο Ελλάδας και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (Τετάρτη 14/1, 20:30) στον Πειραιά μένει για λίγο στην άκρη και η προσοχή όλων στον ΠΑΟΚ στρέφεται στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (Σάββατο 10/1, 19:30) για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η προετοιμασία της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (8/1) στη Νέα Μεσημβρία, με τον Ρουμάνο τεχνικό να μετράει επιστροφές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο. Οι Δημήτρης Πέλκας, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Αντώνης Τσιφτσής προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα και τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή τους.

Ο Ανέστης Μύθου ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης ενώ ο Ντέγιαν Λόβρεν δούλεψε ατομικά στο γήπεδο. Παράλληλα, οι Γίρι Παβλένκα και Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Στα συν η επιστροφή και του Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος κόντρα στους Περιστεριώτες δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας.

Την Παρασκευή (9/1) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσουν για Αγρίνιο.

