ΠΑΟΚ: Στροφή στο Αγρίνιο με τριπλή επιστροφή

Οι Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής τέθηκαν στη διάθεση του Λουτσέσκου για το ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ επιστρέφει και ο Μπιάνκο ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό