Με σπασμένα φρένα εντός και εκτός γηπέδου ο Ράις: Τιμωρήθηκε με απαγόρευση οδήγησης και πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα
Από τον διεθνή Άγγλο αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης μετά από δύο παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ημερών
Ο Ντέκλαν Ράις είναι σε μεγάλη φόρμα τον τελευταίο καιρό και οδηγεί την Άρσεναλ στην κορυφή της Αγγλίας.
Όμως και η σταρ αυτού του επιπέδου, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές συνέπειες εκτός γηπέδων.
Από τον διεθνή Άγγλο αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης μετά από δύο παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ημερών.
Ο 26χρονος μέσος της Άρσεναλ και της εθνικής Αγγλίας εντοπίστηκε αρχικά στις 3 Ιανουαρίου να οδηγεί το Land Rover του, αξίας περίπου 46.000 ευρώ, με ταχύτητα 60 χμλ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 40, κοντά στην πολυτελή κατοικία του στο Σάρεϊ.
Πέντε ημέρες αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου, συνελήφθη ξανά στον ίδιο δρόμο (A217), αυτή τη φορά με 79 χλμ/ώρα σε ζώνη των 60.
Ο Ράις δεν έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο του Κρόλεϊ, ωστόσο του επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο ύψους περίπου 2.540 ευρώ.
Το ποσό περιλαμβάνει χρηματική ποινή περίπου 1.750 ευρώ, προσαύξηση 700 ευρώ και δικαστικά έξοδα περίπου 100 ευρώ.
Παράλληλα, του επιβλήθηκε εξάμηνη απαγόρευση οδήγησης, καθώς με τις νέες παραβάσεις έφτασε συνολικά τους 15 βαθμούς ποινής, έχοντας ήδη έξι στο δίπλωμά του.
🚨 Arsenal and England midfielder Declan Rice has been banned from driving for six months after being caught speeding twice in the same week on the same road.— Arsenal Radar (@ArsenalRadar) January 8, 2026
Rice was recorded driving at 37mph in a 30mph zone on the A217 near his Surrey home on January 3, then five days later… pic.twitter.com/6mfTQDa42H
