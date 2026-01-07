«Ο Μπενίτεθ έπεισε τον Σαντίνο Αντίνο να προτιμήσει τον Παναθηναϊκό», γράφουν στην Αργεντινή
H τηλεφωνική επικοινωνία του Ράφα Μπενίτεθ με τον Σαντίνο Αντίνο έπεισε τον νεαρό Αργεντίνο να δηλώσει την προτίμηση του στον Παναθηναϊκό έναντι της Ρίβερ Πλέιτ

Κοντά στον Παναθηναϊκό και λόγω της παρέμβασης του Ράφα Μπενίτεθ εμφανίζουν τον Σαντίνο Αντίνο στην Αργεντινή. 

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στην χώρα της Λατινικής Αμερικής ο Ράφα Μπετίνεθ μίλησε τηλεφωνικά με τον 20χρονο εξτρέμ και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να τον οδηγήσει προς τον Παναθηναϊκό και όχι στη Ρίβερ Πλέιτ. 


«Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το MDZ Radio, εκτός απροόπτου ο Σαντίνο Αντίνο δεν θα αγωνιστεί στη Ρίβερ Πλέιτ, με τις πιθανότητες μετακίνησής του στον Παναθηναϊκό να αυξάνονται αισθητά.

 Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η επικοινωνία του προπονητή της ευρωπαϊκής ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ, με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατάφερε να τον πείσει. Την ίδια ώρα, ο νεαρός επιθετικός προπονείται ατομικά, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την έκβαση της υπόθεσης» αναφέρει ο δημοσιογράφος Φέντε Ακόστα. 

