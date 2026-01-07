Γκάρι Νέβιλ: Το νέο χρυσοφόρο τηλεοπτικό deal του παλαίμαχου άσου της Γιουνάιτεντ

Ο Νέβιλ παραχώρησε το πλειοψηφικό πακέτο του «The Overlap», του καναλιού που είχε δημιουργήσει στο youtube σε μιντιακό κολοσσό της Βρετανίας





Όταν ο Γκάρι Νέβιλ κρέμασε τα παπούτσια του αρχικά ασχολήθηκε με την προπονητική.... Ωστόσο το εφιαλτικό του πέρασμα από τον πάγκο της Βαλένθια (όπου έμεινε για λίγες εβδομάδες) ήταν αρκετό για να αντιληφθεί ότι το κουστούμι του προπονητή δεν του ταιριάζει ιδιαίτερα και να στραφεί στις... επιχειρήσεις και τα media. Εκεί όπου απέδειξε ότι είχε πολύ περισσότερο ταλέντο απ' ότι και ως ποδοσφαιριστής.Ο σκληροτράχηλος (sic) δεξιός οπισθοφύλακας φρόντισε να επενδύσει πολύ έξυπνα ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που κέρδισε φορώντας για σχεδόν 20 χρόνια τη φανέλα της Γιουνάιτεντ (με αλυσίδες ξενοδοχείων, εστιατόρια) και στα μέσα της περασμένης δεκαετίας ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής αθλητικής ψυχαγωγίας Buzz 16 και το 2021 λάνσαρε το κανάλι του στο Youtube με την ονομασία «The Overlap», όπου η μεγάλη επιτυχία ήρθε πολύ νωρίς με την εκπομπή Stick to Football.Εκεί ο Νέβιλ με συμπαρουσιαστές την Τζιλ Σκοτ και τους Τζέιμι Κάραγκερ, Ρόι Κιν και Ίαν Ράιτ αναλύουν την ποδοσφαιρική επικαιρότητα και συχνά φιλοξενούν διάφορους καλεσμένους με την ανταπόκριση του κόσμου.Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι παραγωγές της εταιρίας καταγράφουν πάνω από 38 εκατομμύρια προβολές τον μήνα στο YouTube ενώ είχαν συνολικά 2,2 δισεκατομμύρια προβολές σε όλες τις πλατφόρμες μέσα στο 2025.Κι αυτές ακριβώς οι μετρήσεις έφεραν την πρόταση από την Global, έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ραδιοφωνικούς ομίλους της Ευρώπης.Με τον Γκάρι Λίνεκερ να έχει ανοίξει τον δρόμο ιδύοντας την εταιρία Goalhanger (δίκτυο αθλητικών podcast με ναυαρχίδα το The rest is Foiotball) η Global αντιλήφθηκε την συνεχώς αυξανόμενη επιρροή του youtube στον αθλητικό χώρο και απέκτησε την εταιρία του Νέβιλ (την είχε ιδρύσει μαζί με τον Σκοτ Μέλβιν) με στόχο να την μεταμορφώσει σε ένα «πολυμορφικό αθλητικό μιντιακό δίκτυο.

Βάσει της συμφωνίας, ο Νέβιλ θα παραμείνει συμπρόεδρος της εταιρείας και φυσικά θα συνεχίσει να παρουσιάζει την εκπομπή του με τον ίδιο να δηλώνει:«Η The Overlap ξεκίνησε ως μια ιδέα που πιστεύαμε ότι ίσως άρεσε στον κόσμο και απλώς τολμήσαμε. Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα υπέροχο ταξίδι και πρόκειται για μια ομάδα με την οποία λατρεύω να δουλεύω και για την οποία είμαι απίστευτα περήφανος. Ποτέ δεν το είδαμε ως επιχείρηση – θέλαμε απλώς να δημιουργήσουμε κάτι που ο κόσμος θα αγαπούσε και θα επέστρεφε να βλέπει κάθε εβδομάδα. Βλέπουμε τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για την The Overlap και τους τελευταίους μήνες βρισκόμασταν σε διαδικασία στρατηγικής επένδυσης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρήκαμε τον ιδανικό συνεργάτη στη Global, για να μας δώσει ώθηση και να δημιουργήσουμε το The Overlap Network, με στόχο να εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πλατφόρμα κορυφής για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό».