Σέλτικ: Επιστροφή Ο’Νιλ στον πάγκο μετά το «διαζύγιο» με τον Νανσί
SPORTS
Σέλτικ Μάρτιν Ο'Νιλ

Σέλτικ: Επιστροφή Ο’Νιλ στον πάγκο μετά το «διαζύγιο» με τον Νανσί

Ο έμπειρος Βορειοϊρλανδός αναλαμβάνει ξανά τους Κέλτες, με στόχο την αγωνιστική ανάκαμψη και την επιστροφή στις επιτυχίες

Σέλτικ: Επιστροφή Ο’Νιλ στον πάγκο μετά το «διαζύγιο» με τον Νανσί
Η Σέλτικ επανέφερε τον Βορειοϊρλανδό προπονητή Μάρτιν Ο’Νιλ, ο οποίος είχε οδηγήσει τον σκωτσέζικο σύλλογο στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 2003, για να διαδεχθεί τον Γάλλο Βιλφρίντ Νανσί, που απολύθηκε τη Δευτέρα (5/1) έπειτα από μόλις 33 ημέρες στον πάγκο.

«Μου ζητήθηκε να αναλάβω ξανά αυτό το σπουδαίο πόστο και θα προσπαθήσω, στο μέτρο του δυνατού, να μας επαναφέρω στον δρόμο των επιτυχιών. Θα χρειαστούμε τη στήριξη όλων», δήλωσε ο Ο’Νιλ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Σέλτικ.

Οι «Hoops» περνούν μια περίοδο όχι και τόσο... συνηθισμένων αναταράξεων, για έναν σύλλογο που έχει κατακτήσει 13 από τα 14 τελευταία πρωταθλήματα. Στα μισά της σεζόν βρίσκονται στο -6 από την πρωτοπόρο Χαρτς, που κυνηγά τον πρώτο τίτλο του από το 1960.

Η ήττα στο «Old Firm» από τον αιώνιο αντίπαλο της Γλασκώβης, τους Ρέιντζερς (3-1), το Σάββατο (3/1), οδήγησε στην απομάκρυνση του Βιλφρίντ Νανσί, ο οποίος πρόλαβε να καθοδηγήσει την ομάδα σε μόλις οκτώ αγώνες, με απολογισμό έξι ήττες, ανάμεσά τους και εκείνη στον τελικό του Λιγκ Καπ απέναντι στη Σεντ Μίρεν (3-1).

Υπό την καθοδήγησή του, η Σέλτικ γνώρισε τέσσερις συνεχόμενες ήττες για πρώτη φορά από το 1978. Ο 48χρονος Γάλλος είχε προσληφθεί τον Δεκέμβριο, προερχόμενος από τους Κολόμπους Κρου της MLS. Ο Ο’Νιλ είχε ήδη αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή τη φετινή σεζόν, ανάμεσα στις θητείες των Μπρένταν Ρότζερς και Νανσί, με απολογισμό επτά νίκες σε οκτώ αγώνες.

Ο 73χρονος Βορειοϊρλανδός τεχνικός είχε καθίσει στον πάγκο της Σέλτικ την περίοδο 2000-2005, οδηγώντας την στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 2003, όπου ηττήθηκε από την Πόρτο. Έχει επίσης προπονήσει την Άστον Βίλα στην Premier League, καθώς και την εθνική ομάδα της Ιρλανδίας.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης