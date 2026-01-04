Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Στα προημιτελικά του Copa Africa το Μαρόκο του Ελ Κααμπί 1-0 την Τανζανία, δείτε το γκολ
Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε ο Μπραχίμ Ντίας στο 64' - Στο βασικό σχήμα ο Ελ Κααμπί
Αγιούμπ Ελ Καμπί μπορεί αυτή τη φορά να σίγησε στον πρώτο γύρο των νοκ-άουτ, αλλά το δικό του «break» από τα γκολ δεν στοίχισε για το Μαρόκο.
Με τον Μπραχίμ Ντίας άλλωστε να σημειώνει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, οι Μαροκινοί λύγισαν δύσκολα με 1-0 την Τανζανία του Σαμάτα και πήραν την πρόκριση για τους «8» του Copa Africa, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Καμερούν - Νότια Αφρική στις 9/1.
Ο φορ του Ολυμπιακού ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα και αντικαταστάθηκε από τον Εν Νεσίρι στο 71΄. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο ημίχρονο τη λύση για τους οικοδεσπότες έδωσε τελικά ο Μπραχίμ Ντίας που βρήκε δίχτυα στο 64΄ για το 1-0.
Ο σκόρερ μετά την επίτευξη του τέρματος έδειξε τη φανέλα του μεγάλου άτυχου Ουναϊ ο οποίος τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες.
Τώρα όσο αφορά τον Ελ Κααμπί και τον Ολυμπιακό μετά την πρόκριση στα προημιτελικά δεν θα παίξει σίγουρα κόντρα στον Ατρόμητο στις 10/1.
Στις 14/1 είναι προγραμματισμένος ο ημιτελικός, στις 17/1 ο μικρός τελικός και μια ημέρα αργότερα (18/1) ο τελικός. Εάν το Μαρόκο συνεχίσει και μετά τα προημιτελικά ο Ελ Κααμπί δεν θα παίξει με ΠΑΟΚ ή Ατρόμητο στο Κύπελλο.
Στις 17/1 ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και στις 20/1 θα υποδεχτεί τη Λεβερκούζεν. Εάν το Μαρόκο πάει στον τελικό ο Ελ Κααμπί δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Αρκάδες και θα δώσει αγώνα δρόμου για την αναμέτρηση με τους Γερμανούς.
