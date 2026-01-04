Πήρε στο φινάλε το ντέρμπι της Βαρκελώνης η Μπαρτσελόνα 2-0 εκτός έδρας την Εσπανιόλ, δείτε τα γκολ

Ο Ζοάν Γκαρθία κράτησε όρθια τη Μπαρτσελόνα στα δύσκολα απέναντι στη σπάταλη Εσπανιόλ και με δυο γκολ στο φινάλε οι Μπλαουγκράνα (0-2) ξέφυγαν στο +7 από τη Ρεάλ.



Η εμφάνιση χτύπησε.... καμπανάκια, αλλά το σκορ ήταν ιδεατό. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να υπέφερε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα απέναντι στη συμπολίτισσα, Εσπανιόλ, όμως δεν λύγισε ποτέ! Με τον κέρβερο Ζοάν Γκαρθία άλλωστε να την κρατάει όρθια στις δύσκολες στιγμές και με τα γκολ των Ντάνι Όλμο - Λεβαντόφσκι να δίνουν τη λύση στα τελευταία λεπτά, οι Μπλαουγκράνα απέδρασαν με «πρωταθληματικό διπλό» με 2-0 από την έδρα της Εσπανιόλ και ξέφυγαν προσωρινά στο +7 από τη Ρεάλ.







Οι γηπεδούχοι πάντως μπορούν να νιώθουν περηφάνια για την παρουσία τους, όχι όμως και για την απόδοσή του μπροστά από την εστία. Κατάφεραν πάντως να κρατήσουν σε απόλυτη σιγή τη Μπαρτσελόνα σε ένα πρώτο ημίχρονο με πολλές μονομαχίες κι αργό ρυθμό, το οποίο έδειχνε να έχει αποσυντονίσει δημιουργικά τους Μπλαουγκράνα. Ενίοτε μάλιστα οι γηπεδούχοι έστηναν και παραγωγικές φάσεις στα καρέ του Ζοάν Γκαρθία, ο οποίος στο 38΄απογειώθηκε για να πετάξει σε κόρνερ την καρφωτή κεφαλιά του Ρομέρο στην κορυφαία ευκαιρία του ημιχρόνου.

Κατέβασε ρολά ο Ζοάν Γκαρθία, έδωσε τη λύση ο Ντάνι Όλμο

Η Εσπανιόλ αποδείχθηκε ακόμα πιο θαρραλέα μετά την ανάπαυλα και σπατάλησε σωρεία ευκαιριών που σταμάτησαν πάνω στον εξαιρετικό Ζοάν Γκαρθία. Αφού ο Ντμίτροβιτς είχε διώξει την κεφαλιά του Κουντέ στο 54΄, σειρά πήρε ο γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα που κατέβασε ρολά σε απανωτές ευκαιρίες. Κορυφαία εξ αυτών εκείνη του Φερνάντεθ στο 64΄, ο οποίος αντί να πασάρει στον Τζόφρε που περίμενε σε κενή εστία, αποφάσισε να ντριμπλάρει τον Ζοάν Γκαρθία χωρίς αποτέλεσμα!

Ο Ισπανός σταμάτησε ξανά τον Φερνάνετθ στο 69΄και το τρομερό πλασέ του Ρομέρο δευτερόλεπτα αργότερα, προτού ο Ντμίτροβιτς τον διαδεχτεί με τρομερό στοπ από κοντά στο Έρικ Γκαρθία. Το φινάλε κινούνταν στην ισορροπία, αλλά η Μπαρτσελόνα φρόντισε να του δώσει μπλαουγκράνα χρώμα. Στο 86΄κι αφού η Εσπανιόλ έμοιαζε εξαντλημένη, ο Ντάνι Όλμο με αριστοτεχνικό πλασέ σημάδεψε το «παραθυράκι» για να λύσει τον γόρδιο δεσμό. Τέσσερα λεπτά μετά ο Φερμίν Λόπεθ έδωσε έτοιμο γκολ στον Λεβαντόφσκι που σφράγισε την πρώτη νίκη των φιλοξενούμενων στο 2026 που εδραίωσε την παρουσία τους στην κορυφή.

Εσπανιόλ (Μανόλο Γκονζάλεθ): Ντμίτροβιτς, Ελ Χιλαλί, Καλέρο, Καμπρέρα, Ρομέρο, Λοθάνο, Ντόλαν, Γκονζάλεθ, Εσπόζιτο (60΄Ζοφρέ), Φερνάντεθ (75΄Γκαρθία)

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Μαρτίν (64΄Πέδρι), Μπαλντέ, Ντε Γιόνγκ, Έρικ Γκαρθία, Γιαμάλ, Ράσφορντ (46΄Φερμίν Λόπεθ), Ραφίνια (64΄Ντάνι Όλμο), Φεράν Τόρες (64΄Λεβαντόφσκι)



