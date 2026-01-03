Εθνική Πόλο Ανδρών: Φιλική νίκη επί της Γαλλίας με 17-16 σε εξαεθνές τουρνουά στη Βοσνία

Με το δεξί ξεκίνησε η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών τις υποχρεώσεις της στο εξαεθνές τουρνουά, που φιλοξενείται στην πόλη Τρεμπίνιε της Βοσνίας Ερζεργοβίνης και το οποίο είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι (10-25/1/26).



Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που παρατάχθηκε χωρίς τους Ντίνο Γενηδουνιά, Κώστα Κάκαρη και Παναγιώτη Τζωρτζάτο, επιβλήθηκε της Γαλλίας με 17-16, το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1).



Στο δεύτερο παιχνίδι της η Εθνική μας ομάδα θα παίξει με την Ουγγαρία και με νίκη θα καταλάβει την πρώτη θέση στον Β΄Όμιλο. Την Δευτέρα (5/1) θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ιταλία, Ισπανία ή Σερβία, οι οποίες συγκροτούν τον Α΄ Όμιλο.



Το παιχνίδι είχε αμφίρροπη εξέλιξη με τους Γάλλους να βρίσκονται συνεχώς μπροστά στο σκορ μέχρι τα μέσα της τελευταίας περιόδου, όταν με ένα σερί 3-0 (Χαλυβόπουλος, Παπαναστασίου και Σπάχιτς), το ελληνικό συγκρότημα μετέτρεψε το 14-15 σε 17-15 και στην ουσία εξασφάλισε τη νίκη.



ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ 17-16



Οκτάλεπτα: 3-3, 2-4, 7-6, 5-3



ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 4, Αργυρόπουλος-Κανακάκης 1, Παπαναστασίου 4, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 2, Σπάχιτς 3, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Γαρδίκας.



Για τον Α΄Όμιλο, η Ιταλία επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι της Ισπανίας με 18-16 (καν. αγ. 15-15, πεν. 3-1).