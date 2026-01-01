Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Παναθηναϊκός: Παραμένει στους πράσινους έως το τέλος της σεζόν ο Γιούρτσεβεν
Παναθηναϊκός: Παραμένει στους πράσινους έως το τέλος της σεζόν ο Γιούρτσεβεν
Παναθηναϊκός και Ομέρ Γιούρτσεβεν συμφώνησαν να πορευτούν μαζί έως το καλοκαίρι του 2026
Δεν το κουνάει από τον Παναθηναϊκό έως το τέλος της σεζόν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Αυτό που ήταν γνωστό εδώ και ημέρες επιβεβαιώθηκε από το πράσινο στρατόπεδο την Πρωτοχρονιά και έτσι ο Τούρκος θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟ έως το καλοκαίρι του 2026.
Ο 27χρονος σέντερ είχε δικαίωμα να πάει σε άλλη ομάδα όμως τόσο ο ίδιος όσο και ο ΠΑΟ ήθελαν να συνεχιστεί η συνεργασία τους.
Έτσι ο Παναθηναϊκός θα έχει και Γιούρτσεβεν κα Φαρίντ και Χολμς και περιμένει και τον τραυματία Λεσόρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φαρίντ σύντομα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο. Θυμίζουμε είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο δύο μηνών.
Αυτό που ήταν γνωστό εδώ και ημέρες επιβεβαιώθηκε από το πράσινο στρατόπεδο την Πρωτοχρονιά και έτσι ο Τούρκος θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟ έως το καλοκαίρι του 2026.
Ο 27χρονος σέντερ είχε δικαίωμα να πάει σε άλλη ομάδα όμως τόσο ο ίδιος όσο και ο ΠΑΟ ήθελαν να συνεχιστεί η συνεργασία τους.
Έτσι ο Παναθηναϊκός θα έχει και Γιούρτσεβεν κα Φαρίντ και Χολμς και περιμένει και τον τραυματία Λεσόρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φαρίντ σύντομα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο. Θυμίζουμε είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο δύο μηνών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα