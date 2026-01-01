Παναθηναϊκός: Παραμένει στους πράσινους έως το τέλος της σεζόν ο Γιούρτσεβεν
Παναθηναϊκός και Ομέρ Γιούρτσεβεν συμφώνησαν να πορευτούν μαζί έως το καλοκαίρι του 2026

Δεν το κουνάει από τον Παναθηναϊκό έως το τέλος της σεζόν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. 

Αυτό που ήταν γνωστό εδώ και ημέρες επιβεβαιώθηκε από το πράσινο στρατόπεδο την Πρωτοχρονιά και έτσι ο Τούρκος θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟ έως το καλοκαίρι του 2026. 

Ο 27χρονος σέντερ είχε δικαίωμα να πάει σε άλλη ομάδα όμως τόσο ο ίδιος όσο και ο ΠΑΟ ήθελαν να συνεχιστεί η συνεργασία τους. 

Έτσι ο Παναθηναϊκός θα έχει και Γιούρτσεβεν κα Φαρίντ και Χολμς και περιμένει και τον τραυματία Λεσόρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φαρίντ σύντομα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο.  Θυμίζουμε είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο δύο μηνών.

