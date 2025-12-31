Ο οπαδός-άγαλμα του Κονγκό: Έμεινε ακίνητος για 90 λεπτά τιμώντας τη μνήμη του Πατρίς Λουμούμπα, δείτε βίντεο
SPORTS
Φίλαθλος του Κονγκό έμεινε ακίνητος επί 90 λεπτά στο ματς με τη Μποτσουάνα, σε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στον Πατρίς Λουμούμπα, με φόντο την πρόκριση στους «16»

Μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχαστεί χάρισε το φετινό Κόπα Άφρικα, με έναν φίλαθλο του Κονγκό να κλέβει την παράσταση όχι με συνθήματα ή πανηγυρισμούς, αλλά με… απόλυτη ακινησία. Ο συγκεκριμένος οπαδός έγινε viral, καθώς παρέμεινε σαν «άγαλμα» καθ’ όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών του αγώνα απέναντι στη Μποτσουάνα.

Οι κάμερες τον εντόπισαν στις εξέδρες του Agdal Medina Stadium στο Ραμπάτ του Μαρόκου, ντυμένο με εντυπωσιακό κοστούμι στα χρώματα της εθνικής του ομάδας: κόκκινο παντελόνι, μπλε γραβάτα και κίτρινο σακάκι. Στάθηκε σε συγκεκριμένη στάση, με το δεξί του χέρι υψωμένο σε χαιρετισμό, και δεν κινήθηκε ούτε στιγμή, προκαλώντας την έκπληξη τόσο των φιλάθλων στο γήπεδο όσο και όσων παρακολουθούσαν τον αγώνα από την τηλεόραση.



Η πρωτότυπη αυτή κίνηση δεν ήταν τυχαία. Ο φίλαθλος απέτινε φόρο τιμής στον Πατρίς Λουμούμπα, τον ιστορικό πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που δολοφονήθηκε το 1961 και αποτελεί διαχρονικό σύμβολο για τον λαό του Κονγκό.



Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα, ντυμένος κομψά με σακάκι και γραβάτα, παρόμοιος με τον πρώτο πρωθυπουργό της χώρας του, Πατρίς Λουμούμπα, στέκεται ακίνητος πάνω σε ένα αυτοσχέδιο βάθρο σε κάθε αγώνα ομίλου της ΛΔ Κονγκό, προς τιμήν του πολιτικού που δολοφονήθηκε το 1961.

Με το παρατσούκλι «Λουμούμπα» λόγω της πράξης που κάνει, ο Μπολαντίνγκα στήνει το βάθρο του στις κερκίδες στην αρχή κάθε αγώνα και σηκώνει το χέρι του για να πάρει μια στάση παρόμοια με αυτή που έχει ο Λουμούμπα σε ένα άγαλμά του στην πρωτεύουσα της χώρας του, Κινσάσα.

Η αποφασιστικότητά του δοκιμάστηκε όταν ο πρώτος αγώνας της ΛΔ Κονγκό εναντίον του Μπενίν στις 23 Δεκεμβρίου διήρκεσε σχεδόν 115 λεπτά λόγω των καθυστερήσεων, αλλά κράτησε τη θέση του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και θα έχει τουλάχιστον μία ακόμη ευκαιρία να το κάνει όταν η ομάδα του παίξει με την Αλγερία στον επόμενο γύρο.
