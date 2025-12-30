ΑΕΚ: Συμφώνησε με τη Φενέρ ο Κρις Σίλβα γράφουν στην Τουρκία
SPORTS
ΑΕΚ Κρις Σίλβα Φενερμπαχτσέ

ΑΕΚ: Συμφώνησε με τη Φενέρ ο Κρις Σίλβα γράφουν στην Τουρκία

Ο Κρις Σίλβα φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Φενέρμπαχτσε, απορρίπτοντας προτάσεις από την Μπαρτσελόνα και την Παρτιζάν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία

ΑΕΚ: Συμφώνησε με τη Φενέρ ο Κρις Σίλβα γράφουν στην Τουρκία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η περίπτωση του Κρις Σίλβα ήρθε εσχάτως στο προσκήνιο για τις ομάδες της EuroLeague, με δεδομένο ότι ο Γκαμπονέζος σέντερ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με την ΑΕΚ, κατακτώντας τον τίτλο του MVP της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League και αποτελώντας μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντζούογλου, ο Σίλβα συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε, απορρίπτοντας προτάσεις από την Μπαρτσελόνα και την Παρτίζαν.

Θυμίζουμε ότι ο Σίλβα έχει EuroLeague-out, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1/1/2026. Φέτος, ο σέντερ της ΑΕΚ μετράει 14.8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε πέντε συμμετοχές στο BCL ενώ ο Ντράγκαν Σάκοτα παραδέχθηκε ότι η «Ένωση» του πρότεινε νέο βελτιωμένο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση που τελικά ο Σίλβα αποχωρήσει για τη Φενέρμπαχτσε, ακόμη ένας σέντερ που διαπρέπει με τη φανέλα της ΑΕΚ θα καταλήξει στην EuroLeague, μετά τον Καμπενγκέλε. Ο τελευταίος, ωστόσο, είχε ενδιάμεσο σταθμό τη Βενέτσια πριν μετακομίσει στην Dubai Basketball.


Πηγή:www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης