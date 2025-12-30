ΑΕΚ: Συμφώνησε με τη Φενέρ ο Κρις Σίλβα γράφουν στην Τουρκία

Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ο Κρις Σίλβα φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Φενέρμπαχτσε, απορρίπτοντας προτάσεις από την Μπαρτσελόνα και την Παρτιζάν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία
Η περίπτωση του Κρις Σίλβα ήρθε εσχάτως στο προσκήνιο για τις ομάδες της EuroLeague, με δεδομένο ότι ο Γκαμπονέζος σέντερ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με την ΑΕΚ, κατακτώντας τον τίτλο του MVP της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League και αποτελώντας μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.
Όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντζούογλου, ο Σίλβα συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε, απορρίπτοντας προτάσεις από την Μπαρτσελόνα και την Παρτίζαν.
Θυμίζουμε ότι ο Σίλβα έχει EuroLeague-out, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1/1/2026. Φέτος, ο σέντερ της ΑΕΚ μετράει 14.8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε πέντε συμμετοχές στο BCL ενώ ο Ντράγκαν Σάκοτα παραδέχθηκε ότι η «Ένωση» του πρότεινε νέο βελτιωμένο συμβόλαιο.
Σε περίπτωση που τελικά ο Σίλβα αποχωρήσει για τη Φενέρμπαχτσε, ακόμη ένας σέντερ που διαπρέπει με τη φανέλα της ΑΕΚ θα καταλήξει στην EuroLeague, μετά τον Καμπενγκέλε. Ο τελευταίος, ωστόσο, είχε ενδιάμεσο σταθμό τη Βενέτσια πριν μετακομίσει στην Dubai Basketball.
Πηγή:www.gazzetta.gr
ÖZEL | Fenerbahçe Beko, AEK forması giyen Chris Silva ile anlaşmaya vardı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 30, 2025
• Silva, Barcelona ve Partizan'ın tekliflerini reddedip Fenerbahçe Beko'ya 'Evet' dedi!
