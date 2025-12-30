Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ούτε Πελέ ούτε Μαραντόνα: Ο «Μαδριλένος» Βιθέντε Ντελ Μπόσκε επιλέγει τον Μέσι για GOAT
Ούτε Πελέ ούτε Μαραντόνα: Ο «Μαδριλένος» Βιθέντε Ντελ Μπόσκε επιλέγει τον Μέσι για GOAT
Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Ισπανίας μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον Λιονέλ Μέσι
Τι κι αν ο Βιθέντε Ντελ Μπόσκε αποτελεί θρύλο για την ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, ο σπουδαίος Ισπανός προπονητής αποθέωσε τον κορυφαίο παίκτη που έπαιξε ποτέ στη μισητή αντίπαλο Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι.
Ο 75χρονος που μεταξύ άλλων κατέκτησε δύο Champions League με τη «βασίλισσα», Μουντιάλ και Euro με την εθνική Ισπανίας ανέφερε πως είδε τόσο τον Πελέ όσο και τον Μαραντόνα να παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά ο σπουδαιότερος όλων είναι ο 38χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής.
Παράλληλα, μίλησε για την επιθυμία του να έπαιζε με τη «φούρια ρόχα» ο Μέσι, τονίζοντας όμως πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο εξαιτίας της τεράστιας αγάπης του για την Αργεντινή.
«Ήθελα ο Μέσι να παίξει για την εθνική Ισπανίας, αλλά με την αγάπη του για την Αργεντινή, ήταν αδύνατο. Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν, όμως, είναι ο σπουδαιότερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Είδα τον Πελέ και τον Μαραντόνα να παίζουν και ο Μέσι είναι ο καλύτερος όλων».
Ο 75χρονος που μεταξύ άλλων κατέκτησε δύο Champions League με τη «βασίλισσα», Μουντιάλ και Euro με την εθνική Ισπανίας ανέφερε πως είδε τόσο τον Πελέ όσο και τον Μαραντόνα να παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά ο σπουδαιότερος όλων είναι ο 38χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής.
Παράλληλα, μίλησε για την επιθυμία του να έπαιζε με τη «φούρια ρόχα» ο Μέσι, τονίζοντας όμως πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο εξαιτίας της τεράστιας αγάπης του για την Αργεντινή.
«Ήθελα ο Μέσι να παίξει για την εθνική Ισπανίας, αλλά με την αγάπη του για την Αργεντινή, ήταν αδύνατο. Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν, όμως, είναι ο σπουδαιότερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Είδα τον Πελέ και τον Μαραντόνα να παίζουν και ο Μέσι είναι ο καλύτερος όλων».
🚨💣🎙️| Vicente del Bosque— BeksFCB (@Joshua__Ubeku) December 30, 2025
—Madrid legend:
🗣️ “I wanted Messi to play for Spain, but with his love for Argentina, it was impossible. I don't want to bother anyone, but he is the greatest in history. I watched Pelé and Maradona play, and Messi is the best.”pic.twitter.com/ricKBL1j4m
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα