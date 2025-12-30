Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Το μήνυμα Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: Πρωτάθλημα, νταμπλ και τίτλοι με αξία
Το μήνυμα Σαββίδη στον ΠΑΟΚ: Πρωτάθλημα, νταμπλ και τίτλοι με αξία
«Aν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα το είχε κάνει», τόνισε ο ιδιοκτήτης του Δικέφαλου του Βορρά - Σε ρυθμούς δουλειάς ξανά οι «ασπρόμαυροι» μετά τις γιορτές
Τη «δίψα» του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση της κορυφής στη φετινή σεζόν, με μοναδικό όρο την αξία και τη δικαιοσύνη, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ιβάν Σαββίδης, στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.
Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου ξεκαθάρισε ότι η επιτυχία έχει νόημα μόνο όταν κατακτάται με καθαρό τρόπο. «Θέλουμε τίτλους, αλλά είμαι πάντα περήφανος που η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται να κερδίζουμε κάτι που δεν αξίζουμε. Αν κάποιος είναι πιο ικανός ή πιο τυχερός, ας κερδίσει εκείνος. Εμείς θα δουλέψουμε στα λάθη μας για να δούμε τι δεν πήγε καλά», τόνισε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο σύλλογος δεν επιδιώκει την επιβολή μέσω άλλων δρόμων. «Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα το είχε κάνει. Δεν το θέλω. Θέλω να είμαστε στην κορυφή και να μας αναγνωρίζουν», κατέληξε.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Γιώργος Γιακουμάκης, Δημήτρης Πέλκας, Γιάννης Μιχαηλίδης, Ζοάν Σάστρε και Ντέγιαν Λόβρεν, ενώ ο Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, με το βλέμμα στραμμένο στη συνέχεια μιας σεζόν που, όπως ξεκαθαρίστηκε από την κορυφή της διοίκησης, έχει υψηλούς αλλά ξεκάθαρους στόχους.
Το μήνυμα Σαββίδη: Τίτλοι χωρίς εκπτώσειςΜε ξεκάθαρες τοποθετήσεις, ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε μήνυμα ενότητας αλλά και φιλοσοφίας ενόψει της συνέχειας της σεζόν. «Φέτος θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε ένα χρυσό νταμπλ. Έχουμε μπροστά μας νέους στόχους, αλλά θέλουμε, ευρισκόμενοι στην κορυφή, όλοι να μας αγαπούν και όχι να μας μισούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου ξεκαθάρισε ότι η επιτυχία έχει νόημα μόνο όταν κατακτάται με καθαρό τρόπο. «Θέλουμε τίτλους, αλλά είμαι πάντα περήφανος που η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται να κερδίζουμε κάτι που δεν αξίζουμε. Αν κάποιος είναι πιο ικανός ή πιο τυχερός, ας κερδίσει εκείνος. Εμείς θα δουλέψουμε στα λάθη μας για να δούμε τι δεν πήγε καλά», τόνισε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο σύλλογος δεν επιδιώκει την επιβολή μέσω άλλων δρόμων. «Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα το είχε κάνει. Δεν το θέλω. Θέλω να είμαστε στην κορυφή και να μας αναγνωρίζουν», κατέληξε.
Επιστροφή στη δουλειά στη Νέα ΜεσημβρίαΣε αγωνιστικό επίπεδο, οι «ασπρόμαυροι» άφησαν πίσω την ανάπαυλα των Χριστουγέννων και επέστρεψαν το απόγευμα στις προπονήσεις, ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και περιλάμβανε προθέρμανση και rondo, παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και, στο φινάλε, τουρνουά τριών ομάδων.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Γιώργος Γιακουμάκης, Δημήτρης Πέλκας, Γιάννης Μιχαηλίδης, Ζοάν Σάστρε και Ντέγιαν Λόβρεν, ενώ ο Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, με το βλέμμα στραμμένο στη συνέχεια μιας σεζόν που, όπως ξεκαθαρίστηκε από την κορυφή της διοίκησης, έχει υψηλούς αλλά ξεκάθαρους στόχους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα