Φλαμένγκο: Ανανέωσε για δυο χρόνια ο Φιλίπε Λουίς

Ο Βραζιλιάνος τεχνικός αποδέχτηκε την προσφορά της Φλαμένγκο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για τον ίδιο και τους δύο βοηθούς του