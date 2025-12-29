Σέιμπεν Λι: Επίσημα στην Αναντολού Εφές
Σέιμπεν Λι: Επίσημα στην Αναντολού Εφές

Η Αναντολού Εφές επισημοποίησε την απόκτηση του Σέιμπεν Λι, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τον μέχρι πρότινος γκαρντ του Ολυμπιακού έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν

Ο Σέιμπεν Λι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές, η οποία επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την απόκτησή του έως το τέλος της σεζόν 2025/26.

Έτσι, ο 26χρονος Αμερικανός επιστρέφει στην Τουρκία μετά το πέρασμά του από τη Μανίσα, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων της Αναντολού Εφές στην τουρκική λίγκα και στη EuroLeague.

Ο Λι αποχώρωσε από τον Ολυμπιακό σημειώνοντας 3.4 πόντους και 1.4 ασίστ μ.ό. σε 11 συμμετοχές στη φετινή EuroLeague. Σε ό,τι αφορά την Αναντολού Εφές, συνεχίζει από τη 17η θέση της κατάταξης στη διοργάνωση με ρεκόρ 6-12.


