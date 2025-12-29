Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Σέιμπεν Λι: Επίσημα στην Αναντολού Εφές
Σέιμπεν Λι: Επίσημα στην Αναντολού Εφές
Η Αναντολού Εφές επισημοποίησε την απόκτηση του Σέιμπεν Λι, ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τον μέχρι πρότινος γκαρντ του Ολυμπιακού έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν
Ο Σέιμπεν Λι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές, η οποία επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την απόκτησή του έως το τέλος της σεζόν 2025/26.
Έτσι, ο 26χρονος Αμερικανός επιστρέφει στην Τουρκία μετά το πέρασμά του από τη Μανίσα, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων της Αναντολού Εφές στην τουρκική λίγκα και στη EuroLeague.
Ο Λι αποχώρωσε από τον Ολυμπιακό σημειώνοντας 3.4 πόντους και 1.4 ασίστ μ.ό. σε 11 συμμετοχές στη φετινή EuroLeague. Σε ό,τι αφορά την Αναντολού Εφές, συνεχίζει από τη 17η θέση της κατάταξης στη διοργάνωση με ρεκόρ 6-12.
Έτσι, ο 26χρονος Αμερικανός επιστρέφει στην Τουρκία μετά το πέρασμά του από τη Μανίσα, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων της Αναντολού Εφές στην τουρκική λίγκα και στη EuroLeague.
Ο Λι αποχώρωσε από τον Ολυμπιακό σημειώνοντας 3.4 πόντους και 1.4 ασίστ μ.ό. σε 11 συμμετοχές στη φετινή EuroLeague. Σε ό,τι αφορά την Αναντολού Εφές, συνεχίζει από τη 17η θέση της κατάταξης στη διοργάνωση με ρεκόρ 6-12.
✍️ Saben Lee ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık! #Welcome Saben! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/OFVClFNyc4— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 29, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα