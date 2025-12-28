Παναθηναϊκός: «Έκλεισε» τον νεαρό μέσο Κοντούρη από τον Παναιτωλικό
SPORTS
Σωτήρης Κοντούρης Παναθηναϊκός Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός: «Έκλεισε» τον νεαρό μέσο Κοντούρη από τον Παναιτωλικό

Ο παίκτης αναμένεται να περάσει αύριο από ιατρικά και να ενσωματωθεί άμεσα στο Τριφύλλι

Παναθηναϊκός: «Έκλεισε» τον νεαρό μέσο Κοντούρη από τον Παναιτωλικό
Την πρώτη του μεταγραφική κίνηση ενόψει Ιανουαρίου ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta συμφώνησε με τον Παναιτωλικό για την μεταγραφή του διεθνούς κεντρικού χαφ, Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος έχει ξεχωρίσει στη φετινή Super League και αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων.

Ο παίκτης αναμένεται να περάσει αύριο από ιατρικά και να ενσωματωθεί άμεσα στο Τριφύλλι, το οποίο δαπάνησε ένα ποσό κοντά στις 600.000 ευρώ ενώ αναμένεται στη συμφωνία των δύο ομάδων να υπάρξουν και έμψυχα ανταλλάγματα, όπως ο Αντριάνο Μπρέγκου.

Οι «πράσινοι» βλέπουν στο πρόσωπο του Κοντούρη μία επένδυση για το μέλλον, σε μία θέση όπου το ελληνικό ποδόσφαιρο υστερεί σε προοπτική και λύσεις.
