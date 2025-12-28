Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Κόπα Άφρικα: Πέρασε στα νοκ άουτ η Νιγηρία, ιστορική νίκη για το Μπενίν, δείτε όλα τα γκολ
Κόπα Άφρικα: Πέρασε στα νοκ άουτ η Νιγηρία, ιστορική νίκη για το Μπενίν, δείτε όλα τα γκολ
Η Νιγηρία επικράτησε με 3-2 της Τυνησίας και σε συνδυασμό με το 1-1 στο Ουγκάντα–Τανζανία εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση - Νίκη με 1-0 για το Μπενίν επί της Μποτσουάνα, μοιρασιά στο Σενεγάλη Κονγκό
Δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και μια πρόκρισή περιλάμβανε η δεύτερη αγωνιστική του 3ου και 4ου ομίλου του Κόπα Άφρικα κατά την οποία σημειώθηκαν συνολικά 10 γκολ.
Δείτε όλα τα γκολ
Με τον Αντεμόλα Λούκμαν να «σερβίρει» (δύο ασίστ) και να σκοράρει (έγραψε το 3-0 στο 67') η Νιγηρία έγινε η δεύτερη ομάδα - μετά την Αίγυπτο - που εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Η ομάδα του Έρικ Τσέλε έκανε τα εύκολα δύσκολα, παρά ταύτα, πέτυχε το 2Χ2 στον Γ' όμιλο, επικρατώντας με 3-2 της Τυνησίας (ο Οσιμέν στο 44', ο Ντιντί στο 50' και ο Λούκμαν στο 67΄ έδωσαν προβάδισμα τριών τερμάτων στους Super Eagles), η οποία δεν τα παράτησε και ξαναμπήκε στο ματς στα τελευταία λεπτά με τα γκολ των Ταλμπί και Αμπντί στο 74' και το 87' αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το θαύμα και η Νιγηρία πανηγύρισε τη σημαντική νίκη.
Παρά την ήττα της, πάντως, παρέμεινε στη δεύτερη θέση του γκρουπ, μετά το 1-1 που προηγήθηκε ανάμεσα στην Ουγκάντα και στην Τανζανία. Στο 59' οι Τανζανοί άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Εμσουβά και η Ουγκάντα στο 80' ισοφάρισε με τον Ικπεάζου.
Τα πάντα παραμένουν ανοικτά στον Δ' όμιλο, μετά την ιστορική νίκη του Μπενίν επί της Μποτσουάνα (1-0) και το ισόπαλο, 1-1, που ακολούθησε στην αναμέτρηση της Σενεγάλης με τη ΛΔ του Κονγκό.
Ο Γιόν Ρός σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 28ο λεπτό με σουτ από τα 10 μέτρα για το Μπενίν, γράφοντας την πρώτη του νίκη στην ιστορία της διοργάνωσης και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Στο άλλο ματς του ομίλου, ο πρώην σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, Σεντίκ Μπακαμπού έβαλε μπροστά τους Κονγκολέζους στο 61', αλλά εννέα λεπτά μετά ο Σαντιό Μανέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Α όμιλος
26/12
Ζάμπια - Κομόρες 0-0
Μαρόκο - Μάλι 1-1
Η βαθμολογία
Μαρόκο 2 (3-1) 4
Μάλι 2 (2-2) 2
Ζάμπια 2 (1-1) 2
Κομόρες 2 (0-2) 1
Β όμιλος
26/12
Αγκόλα - Ζιμπάμπουε 1-1
Αίγυπτος - Νότια Αφρική 1-0
Η βαθμολογία
Αίγυπτος 2 (3-1) 6
Νότια Αφρική 2 (2-2) 3
Ζιμπάμπουε 2 (2-3) 1
Ανγκόλα 2 (2-3) 1
Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα – Τανζανία 1-1
Νιγηρία – Τυνησία 3-2
Η βαθμολογία
Νιγηρία 2 (5-3) 6
Τυνησία 2 (5-4) 3
Τανζανία 2 (2-3) 1
Ουγκάντα 2 (2-4) 1
Δ όμιλος
27/12
Μπενίν – Μποτσουάνα 1-0
Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 1-1
Η βαθμολογία
Σενεγάλη 2 (4-1) 4
Κονγκό 2 (2-1) 4
Μπενίν 2 (1-1) 3
Μποτσουάνα 2 (0-4) 0
Ε όμιλος
28/12
Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 17:00
Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 19:30
Η βαθμολογία
Αλγερία 1 (3-0) 3
Μπουρκίνα Φάσο 1 (2-1) 3
Ισημερινή Γουινέα 1 (1-2) 0
Σουδάν 1 (0-3) 0
ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 14:30
Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 22:00
Η βαθμολογία
Ακτή Ελεφαντοστού 1 (1-0) 3
Καμερούν 1 (1-0) 3
Γκαμπόν 1 (0-1) 3
Μοζαμβίκη 1 (0-1) 3
Δείτε όλα τα γκολ
Με τον Αντεμόλα Λούκμαν να «σερβίρει» (δύο ασίστ) και να σκοράρει (έγραψε το 3-0 στο 67') η Νιγηρία έγινε η δεύτερη ομάδα - μετά την Αίγυπτο - που εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Η ομάδα του Έρικ Τσέλε έκανε τα εύκολα δύσκολα, παρά ταύτα, πέτυχε το 2Χ2 στον Γ' όμιλο, επικρατώντας με 3-2 της Τυνησίας (ο Οσιμέν στο 44', ο Ντιντί στο 50' και ο Λούκμαν στο 67΄ έδωσαν προβάδισμα τριών τερμάτων στους Super Eagles), η οποία δεν τα παράτησε και ξαναμπήκε στο ματς στα τελευταία λεπτά με τα γκολ των Ταλμπί και Αμπντί στο 74' και το 87' αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το θαύμα και η Νιγηρία πανηγύρισε τη σημαντική νίκη.
Παρά την ήττα της, πάντως, παρέμεινε στη δεύτερη θέση του γκρουπ, μετά το 1-1 που προηγήθηκε ανάμεσα στην Ουγκάντα και στην Τανζανία. Στο 59' οι Τανζανοί άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Εμσουβά και η Ουγκάντα στο 80' ισοφάρισε με τον Ικπεάζου.
Τα πάντα παραμένουν ανοικτά στον Δ' όμιλο, μετά την ιστορική νίκη του Μπενίν επί της Μποτσουάνα (1-0) και το ισόπαλο, 1-1, που ακολούθησε στην αναμέτρηση της Σενεγάλης με τη ΛΔ του Κονγκό.
Ο Γιόν Ρός σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 28ο λεπτό με σουτ από τα 10 μέτρα για το Μπενίν, γράφοντας την πρώτη του νίκη στην ιστορία της διοργάνωσης και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Στο άλλο ματς του ομίλου, ο πρώην σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, Σεντίκ Μπακαμπού έβαλε μπροστά τους Κονγκολέζους στο 61', αλλά εννέα λεπτά μετά ο Σαντιό Μανέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:
Α όμιλος
26/12
Ζάμπια - Κομόρες 0-0
Μαρόκο - Μάλι 1-1
Η βαθμολογία
Μαρόκο 2 (3-1) 4
Μάλι 2 (2-2) 2
Ζάμπια 2 (1-1) 2
Κομόρες 2 (0-2) 1
Β όμιλος
26/12
Αγκόλα - Ζιμπάμπουε 1-1
Αίγυπτος - Νότια Αφρική 1-0
Η βαθμολογία
Αίγυπτος 2 (3-1) 6
Νότια Αφρική 2 (2-2) 3
Ζιμπάμπουε 2 (2-3) 1
Ανγκόλα 2 (2-3) 1
Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα – Τανζανία 1-1
Νιγηρία – Τυνησία 3-2
Η βαθμολογία
Νιγηρία 2 (5-3) 6
Τυνησία 2 (5-4) 3
Τανζανία 2 (2-3) 1
Ουγκάντα 2 (2-4) 1
Δ όμιλος
27/12
Μπενίν – Μποτσουάνα 1-0
Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 1-1
Η βαθμολογία
Σενεγάλη 2 (4-1) 4
Κονγκό 2 (2-1) 4
Μπενίν 2 (1-1) 3
Μποτσουάνα 2 (0-4) 0
Ε όμιλος
28/12
Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 17:00
Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 19:30
Η βαθμολογία
Αλγερία 1 (3-0) 3
Μπουρκίνα Φάσο 1 (2-1) 3
Ισημερινή Γουινέα 1 (1-2) 0
Σουδάν 1 (0-3) 0
ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 14:30
Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 22:00
Η βαθμολογία
Ακτή Ελεφαντοστού 1 (1-0) 3
Καμερούν 1 (1-0) 3
Γκαμπόν 1 (0-1) 3
Μοζαμβίκη 1 (0-1) 3
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα