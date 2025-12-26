Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Ιωαννίδης για Παυλίδη: «Είμαστε φίλοι εκτός γηπέδου, μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει»
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πορτογαλικό CNN ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον επιθετικό της Μπενφίκα και συμπαίκτη του στην Εθνική, Βαγγέλη Παυλίδη
O στράικερ της Σπόρτινγκ, Φώτης Ιωαννίδης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον φορ της Μπενφίκα και φυσικά συμπαίκτη του στην Εθνική, Βαγγέλη Παυλίδη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πορτογαλικό CNN.
Επιπλέον, ο Έλληνας φορ μίλησε για το ενδεχόμενο κατάκτησης του πρωταθλήματος Πορτογαλίας από την Σπόρτινγκ και τον ανταγωνισμό του με τον Λουίς Σουάρες στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Με τον Παυλίδη είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά καλοί φίλοι εκτός γηπέδου. Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι ένας πολύ καλό παίκτης και χαίρομαι για αυτόν. Τον τίτλο διεκδικούν τρεις σπουδαίες ομάδες, όμως νιώθω ότι η Σπόρτινγκ είναι η πιο ολοκληρωμένη και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το να κάνουμε three-peat... Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό αυτό!
Με τον Σουάρες είμαστε διαφορετικοί τύποι επιθετικών, αλλά νιώθω άνετα παίζοντας δίπλα του κι αυτός παίζοντας δίπλα μου. Έχουμε καλή επικοινωνία και μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ανταγωνισμός, να παλεύεις για κάθε θέση. Ξέρω τι μπορώ να προσφέρω και με τον χρόνο θα γίνομαι καλύτερος. Πρέπει να δώσω περισσότερα».
