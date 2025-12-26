Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Μαριλού Λουτσέσκου: Ανατριχιάζω με την ατμόσφαιρα στην Τούμπα
Μαριλού Λουτσέσκου: Ανατριχιάζω με την ατμόσφαιρα στην Τούμπα
Η οικογένεια Λουτσέσκου είχε και αυτά τα Χριστούγεννα την τιμητική της στη Ρουμανία με την κόρη του προπονητή του ΠΑΟΚ σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της να μιλάει για την πατέρα της, τον παππού της και τις εμπειρίες της από τη Θεσσαλονίκη
Με τον παππού της Μιρτσέα να είναι ο νυν τεχνικός της Εθνικής Ρουμανίας και ένα τεράστιο όνομα της προπονητικής εδώ και δεκαετίες και τον πατέρα της Ραζβάν να ακολουθεί τα χνάρια του έχοντας φτιάξει το δικό του όνομα στην Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ, η Μαριλού Λουτσέσκου μπορεί να μην έμπλεξε τελικά επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, αλλά όντας μέλος μιας τέτοιας οικογένειας θα ήταν αδύνατο να μην έχει την παραμικρή σχέση.
Αν και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας η κόρη του προπονητή του ΠΑΟΚ σε δύο διαφορετικές συνεντεύξεις σε Μέσα της Ρουμανίας (στην ιστοσελίδα orangesport.ro και στον τηλεοπτικό σταθμό FOCUS Prisma TV) μίλησε για τις σχέσεις της με τον παππού της και τον πατέρα της, αλλά και το πως βιώνει η ίδια τους αγώνες τους, ενώ αποθέωσε την ατμόσφαιρα της Τούμπας.
Μικρή δοκίμασε κι αυτή να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά γρήγορα το εγκατέλειψε και πλέον το απολαμβάνει ως φίλαθλος.
«Όταν έχουμε την ευκαιρία πηγαίνουμε στο γήπεδο, ειδικά όταν βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, σε επίσκεψη στους γονείς μου. Ζω τους αγώνες με πολύ ενθουσιασμό, αλλά και με μια δόση άγχους. Νοιαζόμαστε γι’ αυτούς, σκεφτόμαστε πώς θα αισθανθούν σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος. Θέλουμε να τους στηρίζουμε, αυτή είναι η ιδέα, αλλά ανησυχούμε για εκείνους. Ναι, φυσικά. Σηκώνομαι όρθια, φωνάζω, χαίρομαι στα γκολ. Εκφράζω τα συναισθήματά μου», είπε αρχικά και συμπλήρωσε αναφορικά με τις εμπειρίες της από την Τούμπα και τη Θεσσαλονίκης:
«Μου αρέσει πάρα πολύ το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Η ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακή. Κάθε φορά που μπαίνω και όλο το γήπεδο είναι όρθιο, με πυροτεχνήματα, ανατριχιάζω. Στην αρχή κάθε αγώνα μπαίνει ένας άνθρωπος στον αγωνιστικό χώρο που χτυπά ένα τύμπανο και δημιουργείται μια μικρή χορογραφία ανάμεσα σε εκείνον και τους φιλάθλους στις κερκίδες. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι, αλλά βρίσκεται σε όλους τους εντός έδρας αγώνες. Είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Γενικά η πόλη μού αρέσει πάρα πολύ. Είναι ιστορική, πολύ όμορφη, το φαγητό είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι μεταδίδουν το γεγονός ότι νιώθουν καλά εκεί και ότι τους αρέσει να ζουν σε αυτή την πόλη, κι αυτό μας κάνει κι εμάς να αισθανόμαστε καλά».
Η Μαριλού έχει σπουδάσει ιστορία και παρόλο που είναι μητέρα τριών παιδιών ετοιμάζει τη διατριβή για το μεταπτυχιακό της και το θέμα που επέλεξε σχετίζεται με τη συμμετοχή της Ρουμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό και με τον τρόπο που αυτό το γεγονός αποτυπώθηκε στον Τύπο, τι σήμαινε για την εθνική ταυτότητα και πώς συνέβαλε στη διαμόρφωσή της.
«Ζήτησα υλικό από τον παππού μου και πρόκειται να κάνω μια συνέντευξη μαζί του. Εφόσον η διατριβή σχετίζεται με την εθνική ταυτότητα, θέλω να τον ρωτήσω πώς ένιωθε, ποια ήταν η ατμόσφαιρα στην ομάδα, πώς έγινε αντιληπτό το γεγονός τόσο από τους ίδιους όσο και στη χώρα. Θα κάνω συνεντεύξεις και με άλλα πρόσωπα. Ομολογώ ότι, κάνοντας αυτό το μεταπτυχιακό, εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία για να εμβαθύνω και στην ιστορία της οικογένειάς μου.
Έκανα επίσης μια συνέντευξη με τον πατέρα μου για το τι σήμαινε να γίνεται κανείς αθλητής εκείνη την περίοδο, στο πλαίσιο ενός μαθήματος για την καθημερινή ζωή και τον αθλητισμό. Μιλήσαμε σχεδόν μία ώρα. Η προσέγγιση στον αθλητισμό ήταν διαφορετική και το πρόγραμμα πολύ πιο σκληρό. Μου μίλησαν για τις χειμερινές προετοιμασίες, τα πρωινά τρεξίματα στο κρύο, νηστικοί, ένα άκαμπτο πρόγραμμα και πολυήμερα προπονητικά καμπ».
Τόσο η Μαριλού όσο και ο Ματέι (ο γιος του Ραζβάν) έδωσαν τηλεοπτικές συνεντεύξεις στις οποίες μίλησαν για τις αναμνήσεις τους από τις γιορτές των Χριστουγέννων, όπου πολλές φορές ο πατέρας τους έπρεπε να λείπει λόγω των υποχρεώσεων του, αλλά εξακολουθεί να παραμένει η αγαπημένη γιορτή όλων.
Αν και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας η κόρη του προπονητή του ΠΑΟΚ σε δύο διαφορετικές συνεντεύξεις σε Μέσα της Ρουμανίας (στην ιστοσελίδα orangesport.ro και στον τηλεοπτικό σταθμό FOCUS Prisma TV) μίλησε για τις σχέσεις της με τον παππού της και τον πατέρα της, αλλά και το πως βιώνει η ίδια τους αγώνες τους, ενώ αποθέωσε την ατμόσφαιρα της Τούμπας.
Μικρή δοκίμασε κι αυτή να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά γρήγορα το εγκατέλειψε και πλέον το απολαμβάνει ως φίλαθλος.
«Όταν έχουμε την ευκαιρία πηγαίνουμε στο γήπεδο, ειδικά όταν βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, σε επίσκεψη στους γονείς μου. Ζω τους αγώνες με πολύ ενθουσιασμό, αλλά και με μια δόση άγχους. Νοιαζόμαστε γι’ αυτούς, σκεφτόμαστε πώς θα αισθανθούν σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος. Θέλουμε να τους στηρίζουμε, αυτή είναι η ιδέα, αλλά ανησυχούμε για εκείνους. Ναι, φυσικά. Σηκώνομαι όρθια, φωνάζω, χαίρομαι στα γκολ. Εκφράζω τα συναισθήματά μου», είπε αρχικά και συμπλήρωσε αναφορικά με τις εμπειρίες της από την Τούμπα και τη Θεσσαλονίκης:
«Μου αρέσει πάρα πολύ το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Η ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακή. Κάθε φορά που μπαίνω και όλο το γήπεδο είναι όρθιο, με πυροτεχνήματα, ανατριχιάζω. Στην αρχή κάθε αγώνα μπαίνει ένας άνθρωπος στον αγωνιστικό χώρο που χτυπά ένα τύμπανο και δημιουργείται μια μικρή χορογραφία ανάμεσα σε εκείνον και τους φιλάθλους στις κερκίδες. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι, αλλά βρίσκεται σε όλους τους εντός έδρας αγώνες. Είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Γενικά η πόλη μού αρέσει πάρα πολύ. Είναι ιστορική, πολύ όμορφη, το φαγητό είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι μεταδίδουν το γεγονός ότι νιώθουν καλά εκεί και ότι τους αρέσει να ζουν σε αυτή την πόλη, κι αυτό μας κάνει κι εμάς να αισθανόμαστε καλά».
Η Μαριλού έχει σπουδάσει ιστορία και παρόλο που είναι μητέρα τριών παιδιών ετοιμάζει τη διατριβή για το μεταπτυχιακό της και το θέμα που επέλεξε σχετίζεται με τη συμμετοχή της Ρουμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό και με τον τρόπο που αυτό το γεγονός αποτυπώθηκε στον Τύπο, τι σήμαινε για την εθνική ταυτότητα και πώς συνέβαλε στη διαμόρφωσή της.
«Ζήτησα υλικό από τον παππού μου και πρόκειται να κάνω μια συνέντευξη μαζί του. Εφόσον η διατριβή σχετίζεται με την εθνική ταυτότητα, θέλω να τον ρωτήσω πώς ένιωθε, ποια ήταν η ατμόσφαιρα στην ομάδα, πώς έγινε αντιληπτό το γεγονός τόσο από τους ίδιους όσο και στη χώρα. Θα κάνω συνεντεύξεις και με άλλα πρόσωπα. Ομολογώ ότι, κάνοντας αυτό το μεταπτυχιακό, εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία για να εμβαθύνω και στην ιστορία της οικογένειάς μου.
Έκανα επίσης μια συνέντευξη με τον πατέρα μου για το τι σήμαινε να γίνεται κανείς αθλητής εκείνη την περίοδο, στο πλαίσιο ενός μαθήματος για την καθημερινή ζωή και τον αθλητισμό. Μιλήσαμε σχεδόν μία ώρα. Η προσέγγιση στον αθλητισμό ήταν διαφορετική και το πρόγραμμα πολύ πιο σκληρό. Μου μίλησαν για τις χειμερινές προετοιμασίες, τα πρωινά τρεξίματα στο κρύο, νηστικοί, ένα άκαμπτο πρόγραμμα και πολυήμερα προπονητικά καμπ».
Τόσο η Μαριλού όσο και ο Ματέι (ο γιος του Ραζβάν) έδωσαν τηλεοπτικές συνεντεύξεις στις οποίες μίλησαν για τις αναμνήσεις τους από τις γιορτές των Χριστουγέννων, όπου πολλές φορές ο πατέρας τους έπρεπε να λείπει λόγω των υποχρεώσεων του, αλλά εξακολουθεί να παραμένει η αγαπημένη γιορτή όλων.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κι ο Ραζβάν ως παππούς πλέον (έχει 4 εγγόνια) προσπαθεί να παίξει τον ρόλο του Άι Βασίλη γεμίζοντας με δώρα τα εγγόνια του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα