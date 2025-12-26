Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Συνελήφθησαν ακόμα 14 ποδοσφαιριστές στην Τουρκία για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού
Ανάμεσα στους 29 συνολικά συλληφθέντες βρίσκεται πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Γαλατασαράι, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ
Νέο κύμα συλλήψεων για την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού που έχει συγκλονίσει το τούρκικο ποδόσφαιρο τους τελευταίους μήνες. Από όσα έγιναν γνωστά, η έρευνα φαίνεται να έχει προχωρήσει αρκετά και να έχει εστιάσει σε πολλά πρόσωπα του χώρου.
Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα, 14 ποδοσφαιριστές, αλλά και πρόσωπα με διοικητικό ρόλο σε μεγάλες ομάδες της γειτονικής μας χώρας. Ανάμεσά τους βρίσκεται πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Γαλατασαράι, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ. Οι Αρχές εντόπισαν ύποπτες οικονομικές κινήσεις των συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίες φέρονται να σχετίζονται με στοιχηματιτκούς λογαριασμούς και αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος.
Η έρευνα βασίστηκε σε τραπεζικά στοιχεία, δεδομένα από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, τηλεπικοινωνιακές αναλύσεις και ψηφιακά πειστήρια, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Εισαγγελία.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να πόνταραν ακόμα και σε αγώνες των ίδιων τους των ομάδων, με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Τα ονόματα των συλληφθέντων τέθηκαν στη δημοσιότητα, με γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο να τα κοινοποιεί μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Χ».
💥💥💥 FUTBOLDA BAHİS/ŞİKE OPERASYONUNDA İKİNCİ DALGA!— Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) December 26, 2025
Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Erden Timur ve Fatih Kulaksız gözaltında!
Bahattin Berke Demircan
Doğukan Çınar
Ergün Nazlı
Eyüp Can Temiz
Furkan Demir
Gökhan Payal
Hamit… pic.twitter.com/GPfVZWe5Pt
