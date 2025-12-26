Συνελήφθησαν ακόμα 14 ποδοσφαιριστές στην Τουρκία για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού
SPORTS
Τουρκία στοίχημα Συλλήψεις

Συνελήφθησαν ακόμα 14 ποδοσφαιριστές στην Τουρκία για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού

Ανάμεσα στους 29 συνολικά συλληφθέντες  βρίσκεται πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Γαλατασαράι, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ

Συνελήφθησαν ακόμα 14 ποδοσφαιριστές στην Τουρκία για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νέο κύμα συλλήψεων για την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού που έχει συγκλονίσει το τούρκικο ποδόσφαιρο τους τελευταίους μήνες. Από όσα έγιναν γνωστά, η έρευνα φαίνεται να έχει προχωρήσει αρκετά και να έχει εστιάσει σε πολλά πρόσωπα του χώρου.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα, 14 ποδοσφαιριστές, αλλά και πρόσωπα με διοικητικό ρόλο σε μεγάλες ομάδες της γειτονικής μας χώρας. Ανάμεσά τους βρίσκεται πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Γαλατασαράι, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ. Οι Αρχές εντόπισαν ύποπτες οικονομικές κινήσεις των συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίες φέρονται να σχετίζονται με στοιχηματιτκούς λογαριασμούς και αγώνες του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η έρευνα βασίστηκε σε τραπεζικά στοιχεία, δεδομένα από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, τηλεπικοινωνιακές αναλύσεις και ψηφιακά πειστήρια, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Εισαγγελία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να πόνταραν ακόμα και σε αγώνες των ίδιων τους των ομάδων, με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Τα ονόματα των συλληφθέντων τέθηκαν στη δημοσιότητα, με γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο να τα κοινοποιεί μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο «Χ».

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης