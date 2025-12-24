Πέτγουεϊ για Ναν: «Προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο»
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπρεντ Πέτγουεϊ σχολίασε το αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Μόουζες Ράιτ, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ζάλγκιρις

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις για την 18η αγωνιστική της EuroLeague και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, παραμένοντας στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 12-6.

Οι «πράσινοι» πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Σορτς, Όσμαν και Ναν, επιστρέφοντας από το -14 και φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» (2/1, 21:15).

Στα 6:11 για το φινάλε της δεύτερης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν έχασε τη μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, είδε τον Μόουζες Ράιτ να φεύγει στον αιφνιδιασμό και του έκανε σκληρό φάουλ.

Ο Ράιτ προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ, με τους διαιτητές να χρεώνουν τον Ναν με αντιαθλητικό φάουλ για την ενέργειά του.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπρεντ Πέτγουει θέλησε μέσω X να πει τη γνώμη του για το σκληρό φάουλ του Αμερικανού στον Ράιτ.

«Ο Κέντρικ Ναν είναι τόσο ταλαντούχος παίκτης, αλλά προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο! Δεν το καταλαβαίνω…».


Ο Πέτγουει έχει εκφραστεί ξανά κατά του Ναν, στους τελικούς της Basket League του 2025, όταν ο σταρ του Παναθηναϊκού έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στον Φουρνιέ, όπου από εκείνο το σημείο ξεκίνησε μία βεντέτα μεταξύ τους. 

Ο 40χρονος παίκτης του Ρεθύμνου είχε γράψει: «Είδα το φάουλ του Ναν να έρχεται από μακριά. Μόλις ένα λεπτό πριν, αυτός και ο Φουρνιέ αντάλλασσαν βρισιές, οπότε μόλις είδα τον αιφνιδιασμό, κατάλαβα ότι θα προσπαθούσε να του… πάρει το κεφάλι. Έξυπνη κίνηση από τον Φουρνιέ να κάνει προσποίηση».

