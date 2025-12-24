Πέτγουεϊ για Ναν: «Προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο»

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπρεντ Πέτγουεϊ σχολίασε το αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Μόουζες Ράιτ, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ζάλγκιρις