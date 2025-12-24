Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Πέτγουεϊ για Ναν: «Προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο»
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπρεντ Πέτγουεϊ σχολίασε το αντιαθλητικό φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Μόουζες Ράιτ, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ζάλγκιρις
Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις για την 18η αγωνιστική της EuroLeague και δίνοντας συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, παραμένοντας στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 12-6.
Οι «πράσινοι» πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Σορτς, Όσμαν και Ναν, επιστρέφοντας από το -14 και φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» (2/1, 21:15).
Στα 6:11 για το φινάλε της δεύτερης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν έχασε τη μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, είδε τον Μόουζες Ράιτ να φεύγει στον αιφνιδιασμό και του έκανε σκληρό φάουλ.
Ο Ράιτ προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ, με τους διαιτητές να χρεώνουν τον Ναν με αντιαθλητικό φάουλ για την ενέργειά του.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μπρεντ Πέτγουει θέλησε μέσω X να πει τη γνώμη του για το σκληρό φάουλ του Αμερικανού στον Ράιτ.
«Ο Κέντρικ Ναν είναι τόσο ταλαντούχος παίκτης, αλλά προσπαθεί να στείλει κόσμο στο νοσοκομείο! Δεν το καταλαβαίνω…».
Ο Πέτγουει έχει εκφραστεί ξανά κατά του Ναν, στους τελικούς της Basket League του 2025, όταν ο σταρ του Παναθηναϊκού έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στον Φουρνιέ, όπου από εκείνο το σημείο ξεκίνησε μία βεντέτα μεταξύ τους.
Ο 40χρονος παίκτης του Ρεθύμνου είχε γράψει: «Είδα το φάουλ του Ναν να έρχεται από μακριά. Μόλις ένα λεπτό πριν, αυτός και ο Φουρνιέ αντάλλασσαν βρισιές, οπότε μόλις είδα τον αιφνιδιασμό, κατάλαβα ότι θα προσπαθούσε να του… πάρει το κεφάλι. Έξυπνη κίνηση από τον Φουρνιέ να κάνει προσποίηση».
Kendrick Nunn is such a talented player, but damn man he be trying to put people in the hospital, I don’t understand it..— THEPetway (@The_Pet_Way) December 23, 2025
I saw that Nunn foul coming a mile away. Just a minute before him and Fournier were talking shit back and forth, so as soon as I saw the fast break I knew he was gonna try to take Fournier’s head off, smart move by Fournier to pump fake— THEPetway (@The_Pet_Way) June 6, 2025
