Η Άστον Βίλα 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τεσσάρα της Μπάγερν στην Χάιντενχαϊμ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
H Μπαρτσελόνα 2-0 την Βιγιαρεάλ - Πεντάρα της Φιορεντίνα στην Ουντινέζε - Η Έλτσε 4-0 τη Ράγιο
Ένα ματς περιλάμβανε το πρόγραμμα της Κυριακής στην Premier League, το Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε τη νίκη (2-1) με δύο γκολ του Ρότζερς και έμεινε στο -3 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Άρσεναλ και στο -2 από την Σίτι.΄
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα συνέχισε ακάθεκτη, φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Βιγιαρεάλ (τελείωσε με 10 παίκτες) με 2-0. Η Ατλέτικο πέρασε από την Τζιρόνα με το ευρύ 3-0 και συνέχισε σε τροχιά τετράδας. Η Έλτσε διέλυσε με 4-0 την Ράγιο Βαγιεκάνο.
Στη Bundesliga η Μπάγερν συνέχισε το αήττητο σερί της, αφού έφυγε με το διπλό, 4-0 από την έδρα της Χαϊντενχάιμ.
Στη Serie A, στην κουτσουρεμένη αγωνιστική λόγω Super Cup, η Φιορεντίνα επιτέλους επέστρεψε στις νίκες, εμφατικά διαλύοντας την Ουντινέζε με 5-1.
«Χορταστικό» ματς διεξήχθη στο στη Σαρδηνία, εκεί όπου Κάλιαρι και Πίζα ήρθαν ισόπαλες με 2-2.
Premier League (17η αγωνιστική)
Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4', 20' Βολντεμάντε-49' Τζέιμς, 66' Πέδρο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1 (67' Σεμένιο-90' Μπρόγια) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0 (6', 69' Χάαλαντ, 38' Ράιντερς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2 (63', 72' Λιούις-Πότερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 (83' Ριτσάρλισον - 60' Ίσακ, 67' Εκιτικέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Άρσεναλ 0-1 (27΄πεν. Γκιόκερες) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1 (38΄,45+4΄ Κάλβερτ Λιούιν, 60΄ Άμπαντου, 90+11΄ Σταχ - 90+2΄πεν. Ντέβενι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 2-1 (45', 57' Ρότζερς-45' + Κούνια) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 17 αγώνες)
Άρσεναλ 39
Μάντσεστερ Σίτι 37
Άστον Βίλα 36
Τσέλσι 29
Λίβερπουλ 29
Σάντερλαντ 27
Κρίσταλ Πάλας 26
Μάντσεστερ Γ. 26
Έβερτον 24
Μπράιτον 24
Νιούκαστλ 23
Μπρέντφορντ 23
Μπόρνμουθ 22
Τότεναμ 22
Φούλαμ 20 -16αγ.
Λιντς 19
Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 11
Γουλβς 2
La Liga (17η αγωνιστική)
Βαλένθια - Μαγιόρκα 1-1 (52' Ντούρο, 37' Κόστα)
Οβιέδο - Θέλτα 0-0
Λεβάντε - Σοσιεδάδ 1-1 ( 90+4' Ντε Λα Φουέντε, 45+1' Κούμπο)
Οσασούνα - Αλαβές 3-0 (72, 81' Μπούντιμιρ, 90+3' Γκαρσία)
Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη 2-0 (38' Μπέλιγχαμ, 86' Εμπαπέ (π)) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (13' Κόκε, 38' αυτ. Ρέις. 90'+ Γκριεζμάν)
Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2 (12' Ραφίνια, 63' Γιαμάλ)
Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (6' Φορτ, 67' Ροντρίγκεζ, 70' Βαλέρα, 90+1' Νέτο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέτις-Χετάφε
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12
Βαθμολογία (Σε 17 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 46 - 18αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 42 - 18αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 37 - 18αγ.
Βιγιαρεάλ 35 - 16αγ.
Εσπανιόλ 30 - 16αγ.
Ρεάλ Μπέτις 25 - 17αγ.
Θέλτα 23 - 17αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 - 17αγ.
Έλτσε 22 - 17αγ.
Σεβίλη 20 - 17αγ.
Χετάφε 20 - 16αγ.
Οσασούνα 18 - 17αγ.
Μαγιόρκα 18 -17 αγ.
Bundesliga (17η αγωνιστική)
Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0 (10' Μπραντ, 90'+7' Μπέιερ)
Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 3-4 (13', 49', 70' Πεϊτσίνοβιτς-5' Τρέου, 56' πεν. Γκρίφο, 71' αυτ. Σιλτ)
Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 0-1 (90'+ Σάφερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Αμβούργο-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (18' Λοκόνγκα-26' Λάρσον) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Λεβερκούζεν 1-3 (35΄ Σλάγκερ - 40΄ Τεριέ, 44΄ Σικ, 90+7΄ Κούλμπρεθ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς - Ζανκτ Πάουλι 0-0
Χαϊντεχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 0-4 (14' Στάνισιτς, 24' Ολίσε, 86' Ντίαζ, 90+2' Κέιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 41
Ντόρτμουντ 32
Λεβερκούζεν 29
Λειψία 29
Χοφενχάιμ 27
Στουτγκάρδη 26
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 25
Ουνιόν Βερολίνου 21
Φράιμπουργκ 20
Βέρντερ Βρέμης 17
Κολωνία 16
Γκλάντμπαχ 16
Αμβούργο 16
Βόλφσμπουργκ 15
Άουγκσμπουργκ 14
Ζανκτ Πάουλι 12
Χαϊντενχάιμ 11
Μάιντς 8
Serie A (16η αγωνιστική)
Λάτσιο - Κρεμονέζε 0-0
Γιουβέντους - Ρόμα 2-1 (44' Κονσεισάο, 70' Οπεντά - 75' Μπαλτσάτσι)
Κάλιαρι-Πίζα 2-2 (59' Φολορούνσο, 71' Κιλισκόι-45' πεν. Τραμόνι, 89' Μορφέο)
Σασουόλο-Τορίνο 0-1 (66' πεν. Βλάσιτς)
Φιορεντίνα-Ουντινέζε 5-1 (21' Μαντράγκορα, 42' Γκούντμπουντσον, 44' Εντούρ, 56', 68'Κιν - 68' Σολέ)
Τζένοα-Αταλάντα
Νάπολι-Πάρμα 14/01
Ίντερ-Λέτσε 14/01
Βερόνα-Μπολόνια 15/01
Κόμο-Μίλαν 15/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Ίντερ 33
Μίλαν 32
Νάπολι 31
Ρόμα 30 -16αγ.
Γιουβέντους 29 -16αγ.
Μπολόνια 25
Κόμο 24
Λάτσιο 23 -16αγ.
Σασουόλο 21 -16αγ.
Ουντινέζε 21
Κρεμονέζε 21 -16αγ.
Τορίνο 20 -16αγ.
Αταλάντα 19
Λέτσε 16
Κάλιαρι 15 -16αγ.
Τζένοα 14
Πάρμα 14
Βερόνα 12
Πίζα 11 -16αγ.
Φιορεντίνα 6
