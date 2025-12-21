Η Άστον Βίλα 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τεσσάρα της Μπάγερν στην Χάιντενχαϊμ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Μπαρτσελόνα Βιγιαρεάλ Άστον Βίλα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League Μπάγερν Μονάχου Χαϊντενχάιμ Ατλέτικο Μαδρίτης Τζιρόνα La Liga Bundesliga Serie A Κάλιαρι Πίζα Σασουόλο

H Μπαρτσελόνα 2-0 την Βιγιαρεάλ - Πεντάρα της Φιορεντίνα στην Ουντινέζε - Η Έλτσε 4-0 τη Ράγιο

Ένα ματς περιλάμβανε το πρόγραμμα της Κυριακής στην Premier League, το Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε τη νίκη (2-1) με δύο γκολ του Ρότζερς και έμεινε στο -3 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Άρσεναλ και στο -2 από την Σίτι.΄

Στη La Liga η Μπαρτσελόνα συνέχισε ακάθεκτη, φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Βιγιαρεάλ (τελείωσε με 10 παίκτες) με 2-0. Η Ατλέτικο πέρασε από την Τζιρόνα με το ευρύ 3-0 και συνέχισε σε τροχιά τετράδας. Η Έλτσε διέλυσε με 4-0 την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Στη Bundesliga η Μπάγερν συνέχισε το αήττητο σερί της, αφού έφυγε με το διπλό, 4-0 από την έδρα της Χαϊντενχάιμ.  

Στη Serie A, στην κουτσουρεμένη αγωνιστική λόγω Super Cup, η Φιορεντίνα επιτέλους επέστρεψε στις νίκες, εμφατικά διαλύοντας την Ουντινέζε με 5-1. 

«Χορταστικό» ματς διεξήχθη στο στη Σαρδηνία, εκεί όπου Κάλιαρι και Πίζα ήρθαν ισόπαλες με 2-2.

Premier League (17η αγωνιστική)

Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4', 20' Βολντεμάντε-49' Τζέιμς, 66' Πέδρο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1 (67' Σεμένιο-90' Μπρόγια) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0 (6', 69' Χάαλαντ, 38' Ράιντερς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2 (63', 72' Λιούις-Πότερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 (83' Ριτσάρλισον - 60' Ίσακ, 67' Εκιτικέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Έβερτον-Άρσεναλ 0-1  (27΄πεν. Γκιόκερες) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1  (38΄,45+4΄ Κάλβερτ Λιούιν, 60΄ Άμπαντου, 90+11΄ Σταχ - 90+2΄πεν. Ντέβενι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 2-1  (45', 57' Ρότζερς-45' + Κούνια) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 17 αγώνες)

Άρσεναλ 39

Μάντσεστερ Σίτι 37

Άστον Βίλα 36

Τσέλσι 29

Λίβερπουλ 29

Σάντερλαντ 27

Κρίσταλ Πάλας 26 

Μάντσεστερ Γ. 26 

Έβερτον 24 

Μπράιτον 24

Νιούκαστλ 23

Μπρέντφορντ 23

Μπόρνμουθ 22

Τότεναμ 22

Φούλαμ 20 -16αγ.

Λιντς 19

Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 11

Γουλβς 2


La Liga (17η αγωνιστική)

Βαλένθια - Μαγιόρκα 1-1 (52' Ντούρο, 37' Κόστα)

VALENCIA CF 1 - 1 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Οβιέδο - Θέλτα 0-0 

REAL OVIEDO 0 - 0 CELTA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λεβάντε - Σοσιεδάδ 1-1 ( 90+4' Ντε Λα Φουέντε, 45+1' Κούμπο)

LEVANTE UD 1 - 1 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Οσασούνα - Αλαβές 3-0 (72, 81' Μπούντιμιρ, 90+3' Γκαρσία)

CA OSASUNA 3 - 0 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη 2-0 (38' Μπέλιγχαμ, 86' Εμπαπέ (π)) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (13' Κόκε, 38' αυτ. Ρέις. 90'+ Γκριεζμάν)

GIRONA FC 0 - 3 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2 (12' Ραφίνια, 63' Γιαμάλ)

VILLARREAL CF 0 - 2 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (6' Φορτ, 67' Ροντρίγκεζ, 70' Βαλέρα, 90+1' Νέτο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπέτις-Χετάφε 

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12


Βαθμολογία (Σε 17 αγώνες)

Μπαρτσελόνα  46 - 18αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 42 - 18αγ. 

Ατλέτικο Μαδρίτης 37 - 18αγ. 

Βιγιαρεάλ 35 - 16αγ.

Εσπανιόλ 30 - 16αγ. 

Ρεάλ Μπέτις 25 - 17αγ. 

Θέλτα 23 - 17αγ. 

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 - 17αγ. 

Έλτσε 22 - 17αγ. 

Σεβίλη 20 - 17αγ. 

Χετάφε 20 - 16αγ. 

Οσασούνα 18 - 17αγ. 

Μαγιόρκα 18 -17 αγ. 

Αλαβές 18 - 17αγ. 

Ράγιο Βαγιεκάνο 18 - 17αγ. 

Ρεάλ Σοσιεδάδ 17 - 17αγ. 

Βαλένθια 16 - 17αγ. 

Τζιρόνα 15 - 17αγ. 

Ρεάλ Οβιέδο 11 - 17αγ. 

Λεβάντε 10 -16αγ. 



Bundesliga (17η αγωνιστική)

Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0 (10' Μπραντ, 90'+7' Μπέιερ) 

Late Seal By Beier | BORUSSIA DORTMUND - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | MD 15 – Bundesliga 25/26

Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 3-4 (13', 49', 70' Πεϊτσίνοβιτς-5' Τρέου, 56' πεν. Γκρίφο, 71' αυτ. Σιλτ)

SCREAMERS, Hattrick, Mistakes ... | VFL WOLFSBURG - SC FREIBURG | Highlights | MD 15 – Bundesliga

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 0-1 (90'+ Σάφερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Αμβούργο-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (18' Λοκόνγκα-26' Λάρσον) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λειψία-Λεβερκούζεν 1-3 (35΄ Σλάγκερ - 40΄ Τεριέ, 44΄ Σικ, 90+7΄ Κούλμπρεθ)  Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάιντς - Ζανκτ Πάουλι 0-0

MAINZ 05 - ST. PAULI | Highlights | Matchday 15 – Bundesliga 2025/26

Χαϊντεχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 0-4 (14' Στάνισιτς, 24' Ολίσε, 86' Ντίαζ, 90+2' Κέιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 41

Ντόρτμουντ 32

Λεβερκούζεν 29

Λειψία 29

Χοφενχάιμ 27

Στουτγκάρδη 26

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 25

Ουνιόν Βερολίνου 21

Φράιμπουργκ 20

Βέρντερ Βρέμης 17

Κολωνία 16

Γκλάντμπαχ 16

Αμβούργο 16

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 12

Χαϊντενχάιμ 11 

Μάιντς 8



Serie A (16η αγωνιστική)

Λάτσιο - Κρεμονέζε 0-0 

LAZIO-CREMONESE 0-0 | HIGHLIGHTS | Stalemate in Rome | Serie A 2025/26
Γιουβέντους - Ρόμα 2-1 (44' Κονσεισάο, 70' Οπεντά - 75' Μπαλτσάτσι)

JUVENTUS-ROMA 2-1 | HIGHLIGHTS | Openda Edges the Giallorossi | Serie A 2025/26
Κάλιαρι-Πίζα 2-2 (59' Φολορούνσο, 71' Κιλισκόι-45' πεν. Τραμόνι, 89' Μορφέο)

CAGLIARI-PISA 2-2 | HIGHLIGHTS | Moreo seals last-minute draw | SERIE A 2025/26

Σασουόλο-Τορίνο 0-1 (66' πεν. Βλάσιτς)

SASSUOLO-TORINO 0-1 | HIGHLIGHTS | Vlasic wins it from the spot | SERIE A 2025/26

Φιορεντίνα-Ουντινέζε 5-1 (21' Μαντράγκορα, 42' Γκούντμπουντσον, 44' Εντούρ, 56', 68'Κιν - 68' Σολέ) 

FIORENTINA-UDINESE 5-1 | HIGHLIGHTS | Fiorentina find first win with a goal feast! | SERIE A 2025/26


Τζένοα-Αταλάντα

Νάπολι-Πάρμα 14/01

Ίντερ-Λέτσε 14/01

Βερόνα-Μπολόνια 15/01

Κόμο-Μίλαν 15/01


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Ίντερ 33

Μίλαν 32

Νάπολι 31

Ρόμα 30 -16αγ.

Γιουβέντους 29 -16αγ.

Μπολόνια 25

Κόμο 24

Λάτσιο 23 -16αγ.

Σασουόλο 21 -16αγ.

Ουντινέζε 21

Κρεμονέζε 21 -16αγ.

Τορίνο 20 -16αγ.

Αταλάντα 19

Λέτσε 16

Κάλιαρι 15 -16αγ.

Τζένοα 14

Πάρμα 14

Βερόνα 12

Πίζα 11 -16αγ.

Φιορεντίνα 6
