Η Άστον Βίλα 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τεσσάρα της Μπάγερν στην Χάιντενχαϊμ - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4', 20' Βολντεμάντε-49' Τζέιμς, 66' Πέδρο) - Δείτε

τα γκολ

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1 (67' Σεμένιο-90' Μπρόγια) - Δείτε

τα γκολ

Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0 Δείτε

τα στιγμιότυπα

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0 (6', 69' Χάαλαντ, 38' Ράιντερς) Δείτε

τα γκολ

Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2 (63', 72' Λιούις-Πότερ) Δείτε

τα γκολ

Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 (83' Ριτσάρλισον - 60' Ίσακ, 67' Εκιτικέ) - Δείτε

τα γκολ

Έβερτον-Άρσεναλ 0-1 (27΄πεν. Γκιόκερες) - Δείτε

το γκολ

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1 (38΄,45+4΄ Κάλβερτ Λιούιν, 60΄ Άμπαντου, 90+11΄ Σταχ - 90+2΄πεν. Ντέβενι) - Δείτε

τα γκολ

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 2-1 (45', 57' Ρότζερς-45' + Κούνια) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 22/12

Άρσεναλ 39

Μάντσεστερ Σίτι 37

Άστον Βίλα 36

Τσέλσι 29

Λίβερπουλ 29

Σάντερλαντ 27

Κρίσταλ Πάλας 26

Μάντσεστερ Γ. 26

Έβερτον 24

Μπράιτον 24

Νιούκαστλ 23

Μπρέντφορντ 23

Μπόρνμουθ 22

Τότεναμ 22

Φούλαμ 20 -16αγ.

Λιντς 19

Νότιγχαμ Φόρεστ 18 -16αγ.

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 11







La Liga (17η αγωνιστική)



Βαλένθια - Μαγιόρκα 1-1 (52' Ντούρο, 37' Κόστα)





Οβιέδο - Θέλτα 0-0







Λεβάντε - Σοσιεδάδ 1-1 ( 90+4' Ντε Λα Φουέντε, 45+1' Κούμπο)





Οσασούνα - Αλαβές 3-0 (72, 81' Μπούντιμιρ, 90+3' Γκαρσία)





Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη 2-0 (38' Μπέλιγχαμ, 86' Εμπαπέ (π)) - Δείτε



Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (13' Κόκε, 38' αυτ. Ρέις. 90'+ Γκριεζμάν)





Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2 (12' Ραφίνια, 63' Γιαμάλ)





Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (6' Φορτ, 67' Ροντρίγκεζ, 70' Βαλέρα, 90+1' Νέτο) - Δείτε



Μπέτις-Χετάφε



Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12





Βαθμολογία (Σε 17 αγώνες)



Μπαρτσελόνα 46 - 18αγ.



Ρεάλ Μαδρίτης 42 - 18αγ.



Ατλέτικο Μαδρίτης 37 - 18αγ.



Βιγιαρεάλ 35 - 16αγ.



Εσπανιόλ 30 - 16αγ.



Γουλβς 2Βαλένθια - Μαγιόρκα 1-1 (52' Ντούρο, 37' Κόστα)Οβιέδο - Θέλτα 0-0Λεβάντε - Σοσιεδάδ 1-1 ( 90+4' Ντε Λα Φουέντε, 45+1' Κούμπο)Οσασούνα - Αλαβές 3-0 (72, 81' Μπούντιμιρ, 90+3' Γκαρσία)Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη 2-0 (38' Μπέλιγχαμ, 86' Εμπαπέ (π)) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολΤζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (13' Κόκε, 38' αυτ. Ρέις. 90'+ Γκριεζμάν)Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2 (12' Ραφίνια, 63' Γιαμάλ)Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (6' Φορτ, 67' Ροντρίγκεζ, 70' Βαλέρα, 90+1' Νέτο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολΜπέτις-ΧετάφεΑθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12Μπαρτσελόνα 46 - 18αγ.Ρεάλ Μαδρίτης 42 - 18αγ.Ατλέτικο Μαδρίτης 37 - 18αγ.Βιγιαρεάλ 35 - 16αγ.Εσπανιόλ 30 - 16αγ.

Κλείσιμο

Ένα ματς περιλάμβανε το πρόγραμμα της Κυριακής στην Premier League, το Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε τη νίκη (2-1) με δύο γκολ του Ρότζερς και έμεινε στο -3 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Άρσεναλ και στο -2 από την Σίτι.΄Στηη Μπαρτσελόνα συνέχισε ακάθεκτη, φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Βιγιαρεάλ (τελείωσε με 10 παίκτες) με 2-0. Η Ατλέτικο πέρασε από την Τζιρόνα με το ευρύ 3-0 και συνέχισε σε τροχιά τετράδας. Η Έλτσε διέλυσε με 4-0 την Ράγιο Βαγιεκάνο.Στηη Μπάγερν συνέχισε το αήττητο σερί της, αφού έφυγε με το διπλό, 4-0 από την έδρα της Χαϊντενχάιμ.Στη Serie A, στην κουτσουρεμένη αγωνιστική λόγω Super Cup, η Φιορεντίνα επιτέλους επέστρεψε στις νίκες, εμφατικά διαλύοντας την Ουντινέζε με 5-1.«Χορταστικό» ματς διεξήχθη στο στη Σαρδηνία, εκεί όπου Κάλιαρι και Πίζα ήρθαν ισόπαλες με 2-2.Ρεάλ Μπέτις 25 - 17αγ.Θέλτα 23 - 17αγ.Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 - 17αγ.Έλτσε 22 - 17αγ.Σεβίλη 20 - 17αγ.Χετάφε 20 - 16αγ.Οσασούνα 18 - 17αγ.Μαγιόρκα 18 -17 αγ.