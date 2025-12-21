Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Καρδίτσα - Μαρούσι 103-87: Κυριάρχησαν οι Θεσσαλοί και πήραν βαθμολογική «ανάσα», δείτε βίντεο
Επτά διψήφιοι για τους γηπεδούχους που στερήθηκαν των υπηρεσιών του Κασελάκη που υπέστη κάταγμα στη μύτη - Βυθίστηκαν στη βαθμολογία ακόμα περισσότερο οι φιλοξενούμενοι
Η Καρδίτσα προηγήθηκε ακόμα και με 17 πόντους στα μισά της τρίτης περιόδου απέναντι στο Μαρούσι, επικρατώντας τελικά με 103-87, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.
Έτσι, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-6, αφήνοντας τους «κιτρινόμαυρους» στο 2-8.
Καρδίτσα-Μαρούσι: Ο αγώνας
Το Μαρούσι αντέδρασε άμεσα στο αρχικό 6-0 της Καρδίτσας, σημειώνοντας το δικό του σερί για το 6-9 με βολές του Μαξίμ Σάλας.
Ο Τζόρνταν Ογκούντιραν σκόραρε για το +5 (11-16, 6') της ομάδας των Βορείων Προαστίων, που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο υπέρ της 23-25.
Οι «κιτρινόμαυροι» σούταραν με καλά ποσοστά (7/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα) απέναντι στους γηπεδούχους, οι οποίοι είδαν τον Λεωνίδα Κασελάκη να αποχωρεί με κάταγμα στη μύτη και να επιστρέφει μετά από λίγο.
Στη συνέχεια, οι Θεσσαλοί βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά, όταν ο Νίκος Δίπλαρος σκόραρε για το 43-33 (17').
Το πρώτο ημίχρονο στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» έκλεισε στο 45-38 για την Καρδίτσα, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Χόρχλερ (9π., 5 ριμπ.), Ντ. Τζέφερσον (8π.), Δίπλαρου (8π.) και Μάντσεν (8π., 4 ριμπ.), χωρίς πάντως να σημειώσει τρίποντο.
Όσον αφορά το Μαρούσι, βρήκε δεύτερες ευκαιρίες με τα έξι επιθετικά ριμπάουντ.
Η Καρδίτσα ήταν κυρίαρχη στην τρίτη περίοδο, με τον Γουόρεν Ουάσινγκτον να ανεβάζει τη διαφορά στο +17 (65-48, 26:39).
Το Μαρούσι προσπάθησε να αντιδράσει με τον Πάπας, αλλά η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου προηγήθηκε με 72-55 στο 30', σημειώνοντας επιμέρους σκορ 27-17 στο τρίτο δεκάλεπτο.
Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια στην τέταρτη περίοδο, όταν ο Κινγκ ευστόχησε σε τρίποντο για το 80-70, στα 5:20 για το φινάλε.
Σε κάθε περίπτωση, η Καρδίτσα διατήρησε το προβάδισμα και έφτασε στη σημαντική νίκη με 103-87.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 45-38, 72-55, 103-87.
