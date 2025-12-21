Με 41 πόντους του διαστημικού Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός 100-86 τον Κολοσσό στο ΣΕΦ, βίντεο
Έντεκα στις έντεκα νίκες για τον Ολυμπιακό στη Basket League με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει 9 τρίποντα - Ντεμπούτο του Μόντε Μόρις μπροστά σε 7500 θεατές
Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει 41 πόντους με 9/14 τρίποντα ο Ολυμπιακός επικράτησε 100-86 του Κολοσσού Ρόδου στο ΣΕΦ και έφτασε στις 11 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη Stoiximan Basket League.
Θετικό ντεμπούτο του Μόντε Μόρις μπροστά σε 7500 θεατές.
Ολυμπιακός - Κολοσσός: Ο αγώνας
Μπορεί να είχε ρυθμό επιθετικά ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα, αλλά ο Κολοσσός έβρισκε σκορ στην απέναντι πλευρά του παρκέ. Οι Πειραιώτες είχαν 4/5 τρίποντα για το αρχικό 17-12 (5'), όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε παράπονα από την άμυνα της ομάδας του.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Ωστόσο ο «καυτός» Πίτερς έφτασε γρήγορα γρήγορα τους 11 πόντους, με τον Ολυμπιακό να ανοίγει την απόστασή του (27-21, 9'). Ο Μόντε Μόρις πάτησε παρκέ για τις πρώτες του στιγμές με τα «ερυθρόλευκα», αλλά ο Κολοσσός αντέδρασε με 0-10 σερί για να πάρει ξανά το προβάδισμα (27-31, 13').
Με τους Ροδίτες μάλιστα να διατηρούν το προβάδισμά τους, ανανεώνοντας διαρκώς επιθέσεις στο καλάθι του Ολυμπιακού. Η διαφορά έφτασε στους 6 (32-38, 16'), με την επαναφορά του Ντόρσεϊ στην πεντάδα να ανατρέπει τα δεδομένα και τον Ολυμπιακό να κλείνει μπροστά το ημίχρονο με 47-45.
Τα τρία διαδοχικά τρίποντα του Ντόρσεϊ με την εκκίνηση του 3ου δεκαλέπτου, έφεραν τη διαφορά σε διψήφιες τιμές και ουσιαστικά απλοποίησαν τη δουλειά για του γηπεδούχους. Αυτός και ο Πίτερς δε σταμάτησαν να σκοράρουν από την περίμετρο και το 70-56 (26') ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό.
Ο Μόρις συνέχισε να παίρνει λεπτά για να βρει ρυθμό, ο Κολοσσός δεν μπόρεσε να μείνει κοντά, μιας και ο Ντόρσεϊ ξεπέρασε τους 40 και το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα ως το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 27-23, 47-45, 79-69, 100-86
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν μπορεί να συγκριθεί η δυναμική των δύο ομάδων.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ένα μυθικό μεσημέρι, με 41 πόντους (3/5 2π., 9/14 3π.), 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Στους 16 ο Πίτερς, 10 ο Χολ. Πολύ θετικός ο Μόντε Μόρις με 8 πόντους, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, ένα λάθος σε 22 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Το πάλεψε όσο μπορούσε ο Κολοσσός.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Πολύ καλή εμφάνιση του Νίκολς με 12 πόντους και 7 ασίστ.
Πηγή: www.gazzetta.gr
