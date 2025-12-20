Μεντιλίμπαρ: Τα πρωταθλήματα δεν κερδίζονται τον Δεκέμβριο

Ολυμπιακός δεν κέρδισε για 2η συνεχόμενη αγωνιστική και κινδυνεύει το βράδυ της Κυριακής να... πέσει στη 2η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1.Η ομάδα του Πειραιά έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά και αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στην Cosmote TV αναφέρθηκε στο ματς, στις καθυστερήσεις ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν παίζει ρόλο τώρα η βαθμολογία αφού τα πρωταθλήματα δεν κρίνονται τον Δεκέμβριο.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Τα πρώτα 20 λεπτά ήταν κακά, πολύ κακά. Παίξαμε περπατώντας. Σαν να μην μας ενδιέφερε που ο χρόνος περνάει. Στη συνέχεια το θέλαμε, προσπαθήσαμε, μπήκαμε στην περιοχή τους, πιέσαμε. Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε».

Για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς: «Παίξανε πολύ έξυπνα, Όλοι την καθυστέρηση την έκανε ο τερματοφύλακάς τους. Βρίσκοντας στο έδαφος και ζητούσε βοήθεια. Ξέρουμε ότι ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τον διαιτητή, γιατί είναι προστατευμένος. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ο διαιτητής είναι να δώσει 20 λεπτά καθυστερήσεις και όχι 11».

Για το εάν επηρέασε αυτό την ομάδα: «Ναι, μας επηρέασε. Μας έφερε νευρικότητα και βιασύνη. Μας έκοψε τον ρυθμό. Χάθηκε πολύς χρόνος στο παιχνίδι. Έδωσε 11 λεπτά καθυστερήσεις και τα πέντε δεν παίχθηκαν καν, μετά με κάποιες κάρτες χάθηκε όλος ο χρόνος. Ο κόσμος πιστεύει ότι οι καθυστερήσεις είναι καλές, αλλά οι πολλές καθυστερήσεις είναι κακές, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει παιχτεί ματς».

Για το γεγονός ότι το τέλος του 2025 μπορεί να τον βρει στη 2η θέση: «Πρέπει να είμαστε πρώτοι στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ακόμα και εάν δεν είμαστε στην κορυφή κάθε αγωνιστική. Τον Δεκέμβριο δεν κερδίζονται πρωταθλήματα».





