Πρωτιά για την ΑΕΚ: Κατέλαβε την υψηλότερη θέση ελληνικής ομάδας σε League Phase των διοργανώσεων της UEFA
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κατετάγη τρίτη στη League Phase του Conference League, τερματίζοντας ψηλότερα από κάθε άλλη ελληνική ομάδα από τότε που η UEFA θεσμοθέτησε αυτό το σύστημα διεξαγωγής
Η ΑΕΚ κατάφερε να προκριθεί στην 8αδα του Conference League με δραματικό τρόπο αφού υπέταξε την Κραϊόβα με 3-2, όντας πίσω στο σκορ με 0-2.
Η Ένωση κατετάγη τελικά 3η στην τελική βαθμολογία της League Phase του Conference League, μετά από τέσσερις νίκες με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σαμσουνσπόρ και Κραϊόβα, μία ισοπαλία με την Σάμροκ Ρόβερς και μία ήττα από την Τσέλιε.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε την ψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ελληνική ομάδα από τη σεζόν 2024-25 που η UEFA εφάρμοσε το σύστημα με τις League Phase στις τρεις διοργανώσεις της.
Την προηγούμενη σεζόν ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε 7ος στο Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ 22ος. Ο Παναθηναϊκός που αγωνίστηκε στο Conference League κατετάγη 13ος.
Τη φετινή σεζόν οι ερυθρόλευκοι ακόμα είναι μέσα στη μάχη για πρόκριση στην 24αδα του Champions League, όμως αποκλείεται να πιάσουν τέτοια ύψη, όπως και οι άλλοι δύο «Ευρωπαίοι», Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Europa League, όπου αμφότεροι παλεύουν για πρόκριση στη νοκ άουτ φάση.
