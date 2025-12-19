Πρωτιά για την ΑΕΚ: Κατέλαβε την υψηλότερη θέση ελληνικής ομάδας σε League Phase των διοργανώσεων της UEFA
SPORTS
ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Conference League Europa League Champions League

Πρωτιά για την ΑΕΚ: Κατέλαβε την υψηλότερη θέση ελληνικής ομάδας σε League Phase των διοργανώσεων της UEFA

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κατετάγη τρίτη στη League Phase του Conference League, τερματίζοντας ψηλότερα από κάθε άλλη ελληνική ομάδα από τότε που η UEFA θεσμοθέτησε αυτό το σύστημα διεξαγωγής

Πρωτιά για την ΑΕΚ: Κατέλαβε την υψηλότερη θέση ελληνικής ομάδας σε League Phase των διοργανώσεων της UEFA
8 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΑΕΚ κατάφερε να προκριθεί στην 8αδα του Conference League με δραματικό τρόπο αφού υπέταξε την Κραϊόβα με 3-2, όντας πίσω στο σκορ με 0-2. 

Η Ένωση κατετάγη τελικά 3η στην τελική βαθμολογία της League Phase του Conference League, μετά από τέσσερις νίκες με Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σαμσουνσπόρ και Κραϊόβα, μία ισοπαλία με την Σάμροκ Ρόβερς και μία ήττα από την Τσέλιε. 

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε την ψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει ελληνική ομάδα από τη σεζόν 2024-25 που η UEFA εφάρμοσε το σύστημα με τις League Phase στις τρεις διοργανώσεις της.

Την προηγούμενη σεζόν ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε 7ος στο Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ 22ος. Ο Παναθηναϊκός που αγωνίστηκε στο Conference League κατετάγη 13ος. 

Τη φετινή σεζόν οι ερυθρόλευκοι ακόμα είναι μέσα στη μάχη για πρόκριση στην 24αδα του Champions League, όμως αποκλείεται να πιάσουν τέτοια ύψη, όπως και οι άλλοι δύο «Ευρωπαίοι», Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Europa League, όπου αμφότεροι παλεύουν για πρόκριση στη νοκ άουτ φάση.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης