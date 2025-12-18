Μαρκ Τέιτουμ: «Είμαστε σε συζητήσεις με την Αρμάνι για το NBA Europe»

Ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA επιβεβαίωσε ότι η Αρμάνι Μιλάνο είναι μέσα στις υποψήφιες ομάδες για να συμμετάσχουν στο NBA Europe - Μάλιστα ανέφερε ότι είχε συζητήσεις και με τον Έτορε Μεσίνα