Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Μαρκ Τέιτουμ: «Είμαστε σε συζητήσεις με την Αρμάνι για το NBA Europe»
Μαρκ Τέιτουμ: «Είμαστε σε συζητήσεις με την Αρμάνι για το NBA Europe»
Ο αναπληρωτής επίτροπος του NBA επιβεβαίωσε ότι η Αρμάνι Μιλάνο είναι μέσα στις υποψήφιες ομάδες για να συμμετάσχουν στο NBA Europe - Μάλιστα ανέφερε ότι είχε συζητήσεις και με τον Έτορε Μεσίνα
Η Αρμάνι Μιλάνο εξακολουθεί να είναι σταθερά στο προσκήνιο για το NBA Europe και ο Αναπληρωτής Κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, το ξεκαθάρισε αυτό αναφερόμενος στο μέλλον του project.
Καθώς συνεχίζονται τα ερωτήματα σχετικά με το ποιοι σύλλογοι και αγορές θα μπορούσαν να εμπλακούν στην επερχόμενη διοργάνωση ο Τέιτουμ επιβεβαίωσε ότι η ιταλική ομάδα παραμένει μέρος των συζητήσεων και δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής της
«Ναι, απολύτως είμαστε σε συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, όταν ανέφερα τη Μίλανο ήταν απλώς ένα παράδειγμα.
Πρόσφατα το συζήτησα και με τον Έτορε Μεσίνα και είμαστε στην ίδια σελίδα. Είμαστε σε συνομιλίες με πολλές ομάδες», είπε σε συνέντευξή του στην Gazzetta, ο Μαρκ Τέιτουμ.
Καθώς συνεχίζονται τα ερωτήματα σχετικά με το ποιοι σύλλογοι και αγορές θα μπορούσαν να εμπλακούν στην επερχόμενη διοργάνωση ο Τέιτουμ επιβεβαίωσε ότι η ιταλική ομάδα παραμένει μέρος των συζητήσεων και δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής της
«Ναι, απολύτως είμαστε σε συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, όταν ανέφερα τη Μίλανο ήταν απλώς ένα παράδειγμα.
Πρόσφατα το συζήτησα και με τον Έτορε Μεσίνα και είμαστε στην ίδια σελίδα. Είμαστε σε συνομιλίες με πολλές ομάδες», είπε σε συνέντευξή του στην Gazzetta, ο Μαρκ Τέιτουμ.
Mark Tatum: Olimpia Milano in NBA Europe? I also discussed this recently with Ettore Messina https://t.co/6AvmYFk1Ar— Sportando (@Sportando) December 18, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα