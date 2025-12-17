Ο Ηρακλής ηττήθηκε 72-67 στην έδρα της Ντουμπράβα και έχασε το αήττητο στο ENBL
SPORTS
European North Basketball League Ηρακλής

Ο Ηρακλής ηττήθηκε 72-67 στην έδρα της Ντουμπράβα και έχασε το αήττητο στο ENBL

Ο Ηρακλής γνώρισε την πρώτη του ήττα στη 5η αγωνιστική του ENBL από την ομάδα της Κροατίας πληρώνοντας τα λάθη στο φινάλε του αγώνα

Ο Ηρακλής ηττήθηκε 72-67 στην έδρα της Ντουμπράβα και έχασε το αήττητο στο ENBL
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το αήττητο της ομάδας του Λούκιτς σταμάτησε στην Κροατία, δείχνοντας σημάδια κόπωσης, έπειτα από το ντέρμπι με τον Άρη και πλήρωσε την αστοχία του κόντρα στην Ντουμπράβα

Ο Ηρακλής από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, επέβαλε την ανωτερότητά του, παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (4-14), 7’.

Με την εξέλιξη της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα τη διαφορά και το κατάφεραν εκμεταλλευόμενοι την αστοχία του Ηρακλή από το τρίποντο (30-37), 20’.

Μετά την ανάπαυλα, αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκοτ με τους φιλοξενούμενους να μην έχουν σωστές αποφάσεις στην επίθεση, κάνοντας γρήγορες επιλογές που οδηγούσαν σε λάθη.

Η Ντουμπράβα, με εύστοχο τρίποντο του Σουάρτζ, μείωσε εκ νέου τη διαφορά αυτή τη φορά μέχρι τους τρεις (42-45), 27’.

Η ομάδα από την Κροατία, άσκησε πίεση στον Ηρακλή με την έναρξη του τρελυταίου και έφερε το ματς στα ίσια τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε με εύστοχο σουτ του Γκνίντιτς (61-61), 36’.

Ο Νίκος Τσιακμάς αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τους Θεσσαλονικείς και έπειτα υπέπεσαν σε φάουλ πάνω στον Γκνίντιτς, ο οποοίος ευστόχησε σε μία βολή, κάνοντας το (70-66) και 40 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Τα δεκάλεπτα: 11-16, 30-37, 44-56, 72-67

Πηγή:www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης