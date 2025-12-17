Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ο Ηρακλής ηττήθηκε 72-67 στην έδρα της Ντουμπράβα και έχασε το αήττητο στο ENBL
Ο Ηρακλής γνώρισε την πρώτη του ήττα στη 5η αγωνιστική του ENBL από την ομάδα της Κροατίας πληρώνοντας τα λάθη στο φινάλε του αγώνα
Το αήττητο της ομάδας του Λούκιτς σταμάτησε στην Κροατία, δείχνοντας σημάδια κόπωσης, έπειτα από το ντέρμπι με τον Άρη και πλήρωσε την αστοχία του κόντρα στην Ντουμπράβα
Ο Ηρακλής από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, επέβαλε την ανωτερότητά του, παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (4-14), 7’.
Με την εξέλιξη της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να κρατήσουν σε χαμηλά επίπεδα τη διαφορά και το κατάφεραν εκμεταλλευόμενοι την αστοχία του Ηρακλή από το τρίποντο (30-37), 20’.
Μετά την ανάπαυλα, αμφότερες οι ομάδες ήταν κοντά στο σκοτ με τους φιλοξενούμενους να μην έχουν σωστές αποφάσεις στην επίθεση, κάνοντας γρήγορες επιλογές που οδηγούσαν σε λάθη.
Η Ντουμπράβα, με εύστοχο τρίποντο του Σουάρτζ, μείωσε εκ νέου τη διαφορά αυτή τη φορά μέχρι τους τρεις (42-45), 27’.
Η ομάδα από την Κροατία, άσκησε πίεση στον Ηρακλή με την έναρξη του τρελυταίου και έφερε το ματς στα ίσια τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε με εύστοχο σουτ του Γκνίντιτς (61-61), 36’.
Ο Νίκος Τσιακμάς αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τους Θεσσαλονικείς και έπειτα υπέπεσαν σε φάουλ πάνω στον Γκνίντιτς, ο οποοίος ευστόχησε σε μία βολή, κάνοντας το (70-66) και 40 δευτερόλεπτα να απομένουν.
Τα δεκάλεπτα: 11-16, 30-37, 44-56, 72-67
