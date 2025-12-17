Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Κύπελλο Ισπανίας: Θύμα έκπληξης η Μαγιόρκα, προκρίθηκαν Σοσιεδάδ, Έτλσε, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα
Η Λα Κορούνια απέκλεισε με 1-0 τη Μαγιόρκα, δύσκολα στους «16» η Σοσιεδάδ που νίκησε με 2-1 την Ελντένσε - Με κόπο και ιδρώτα η Μπάρτσα 2-0 την Γουαδαλαχάρα, με το ίδιο σκορ νίκησε και η Βαλένθια τη Χιχόν
Ο αποκλεισμός της Μαγιόρκα από την πάλαι ποτέ κραταιά και νυν δεύτερη στη βαθμολογία της LaLiga 2, Λα Κορούνια, «σημάδεψε» το πρώτο «μενού» της φάσης των «32» του Copa del Rey.
Το γκολ του Καρίγιο στο 85' έστειλε στο «καναβάτσο» τους «νησιώτες» και στον.. έβδομο ουρανό τη «Ντέπορ».
Η Σοσιεδάδ με γκολ του Μαρίν στο 90'+6 απέφυγε τα χειρότερα απέναντι στην Ελντένσε (2-1), ενώ η Βαλένθια «καθάρισε» χωρίς πρόβλημα (2-0) την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ Χιχόν.
Με κόπο, ιδρώτα και... Κρίστενσεν η Μπαρτσελόνα έσπασε το μπλόκο που είχε στήσει η Γουαδαλαχάρα της τρίτης κατηγορίας (0-2) και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Κυπέλλου.
Για 77 λεπτά η ομάδα από την τρίτη κατηγορία κρατούσε τους Καταλανούς στο μηδέν, όμως σε εκείνο το λεπτό ο Ντε Γιόνγκ έκανε μια σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι με βαθιά καμπύλη, με τον Κρίστενσεν να παίρνει την κεφαλιά, τη μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στο βάθος της εστίας της Γουαδαλαχάρα. Η Μπάρτσα τελείωσε την πρόκριση στις καθυστερήσεις, όταν ο Ράσφορντ από πάσα του Γιαμάλ ντρίμπλαρε τον αντίπαλο γκολκίπερ για το τελικό 2-0.
Σε αγώνες για την φάση των «32» του Copa del Rey σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Λα Κορούνια-Μαγιόρκα 1-0
Εϊμπαρ-Ελτσε 0-1
Ελντένσε-Σοσιεδάδ 1-2
Κουλτουράλ Λεονέσα-Λεβάντε 17/12
Αλμπαθέτε-Θέλτα 17/12
Ατλέτικο Μπαλεάρες-Ατλέτικο Μαδρίτης 17/12
Ουέσκα-Οσασούνα 17/12
Ράσινγκ Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 17/12
Αλαβές-Σεβίλη 17/12
Ταλαβέρα-Ρεάλ Μαδρίτης 17/12
Μπούργος-Χετάφε 18/12
Ουρένσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 18/12
Μούρθια-Μπέτις 18/12
Γρανάδα-Ράγιο Βαγεκάνο 6/1
