Κύπελλο Ισπανίας: Θύμα έκπληξης η Μαγιόρκα, προκρίθηκαν Σοσιεδάδ, Έτλσε, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα

Η Λα Κορούνια απέκλεισε με 1-0 τη Μαγιόρκα, δύσκολα στους «16» η Σοσιεδάδ που νίκησε με 2-1 την Ελντένσε - Με κόπο και ιδρώτα η Μπάρτσα 2-0 την Γουαδαλαχάρα, με το ίδιο σκορ νίκησε και η Βαλένθια τη Χιχόν