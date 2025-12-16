Εθνική πόλο γυναικών: Οι κλήσεις του Παυλίδη για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας
Εθνική πόλο γυναικών Χάρης Παυλίδης Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο

Εθνική πόλο γυναικών: Οι κλήσεις του Παυλίδη για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια επιστρέφει στη δράση στις 22 Δεκεμβρίου για να προετοιμασία

Εθνική πόλο γυναικών: Οι κλήσεις του Παυλίδη για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας
Αρχίζει στις 22/12 στο ΟΑΚΑ η προετοιμασία της Εθνικής πόλο γυναικών εν όψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 26/1 στην πόλη Φούντσαλ της Πορτογαλίας.

Ο Χάρης Παυλίδης κάλεσε τα κορίτσια που το καλοκαίρι του 2025 κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης αλλά και νέα πρόσωπα. 

Οι κλήσεις ανά ομάδα

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη. Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη, Κυριακοπούλου Νικολέτα, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Τζούρκα Αλεξία Ευγενία.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Η Ελλάδα, παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2025, 3η στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν το 2024, κληρώθηκε στον Α’ όμιλο και θα παίξει καρά σειρά με:

26/1/2026 Σλοβακία

27/1/2026 Γαλλία

29/1/2026 Γερμανία.

