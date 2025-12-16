Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Εθνική πόλο γυναικών: Οι κλήσεις του Παυλίδη για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας
Η παγκόσμια πρωταθλήτρια επιστρέφει στη δράση στις 22 Δεκεμβρίου για να προετοιμασία
Αρχίζει στις 22/12 στο ΟΑΚΑ η προετοιμασία της Εθνικής πόλο γυναικών εν όψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 26/1 στην πόλη Φούντσαλ της Πορτογαλίας.
Ο Χάρης Παυλίδης κάλεσε τα κορίτσια που το καλοκαίρι του 2025 κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης αλλά και νέα πρόσωπα.
Οι κλήσεις ανά ομάδα
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη. Πάτρα Μαρία.
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη, Κυριακοπούλου Νικολέτα, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Τζούρκα Αλεξία Ευγενία.
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.
CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.
FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.
Η Ελλάδα, παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2025, 3η στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν το 2024, κληρώθηκε στον Α’ όμιλο και θα παίξει καρά σειρά με:
26/1/2026 Σλοβακία
27/1/2026 Γαλλία
29/1/2026 Γερμανία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr