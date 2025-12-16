ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι αναχώρησε η αποστολή για την Πορτογαλία
Αν και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η συμφωνία του (ως το τέλος της σεζόν) ο Αμερικανός άσος ακολούθησε την αποστολή των ασπρόμαυρων για τον εκτός έδρας αγώνα του FIBA Europe Cup με αντίπαλο τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Δεν πρόλαβε να γυρίσει από την Αθήνα και τον εκτός έδρας αγώνα με το Μαρούσι και ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι στον... δρόμο καθώς η αποστολή αναχώρησε για τη Λισαβόνα όπου το βράδυ της Τετάρτης (17/12, 21:30), ο «Δικέφαλος» δοκιμάζεται στην έδρα της Σπόρτινγκ, σε ένα ακόμα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι.

Νέο πρόσωπο στην αποστολή ο Πάτρικ Μπέβερλι, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των ασπρόμαυρων ο οποίος ναι μεν δεν έχει ακόμη δικαίωμα να αγωνιστεί, αλλά αποφασίστηκε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα για να προπονηθεί σήμερα το βράδυ στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.

Ο Μπέβερλι θα τεθεί στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς για το επόμενο ματς κόντρα στον Πανιώνιο εντός έδρας.

Η αποστολή της ΠΑΟΚ για το αυριανό ματς του FIBA Europe Cup αποτελείται από τους: Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς, Περσίδης, Ιατρίδης, Φίλλιος, Μου και Ντίμσα.
