Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι αναχώρησε η αποστολή για την Πορτογαλία
ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι αναχώρησε η αποστολή για την Πορτογαλία
Αν και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η συμφωνία του (ως το τέλος της σεζόν) ο Αμερικανός άσος ακολούθησε την αποστολή των ασπρόμαυρων για τον εκτός έδρας αγώνα του FIBA Europe Cup με αντίπαλο τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Δεν πρόλαβε να γυρίσει από την Αθήνα και τον εκτός έδρας αγώνα με το Μαρούσι και ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι στον... δρόμο καθώς η αποστολή αναχώρησε για τη Λισαβόνα όπου το βράδυ της Τετάρτης (17/12, 21:30), ο «Δικέφαλος» δοκιμάζεται στην έδρα της Σπόρτινγκ, σε ένα ακόμα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι.
Νέο πρόσωπο στην αποστολή ο Πάτρικ Μπέβερλι, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των ασπρόμαυρων ο οποίος ναι μεν δεν έχει ακόμη δικαίωμα να αγωνιστεί, αλλά αποφασίστηκε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα για να προπονηθεί σήμερα το βράδυ στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.
Ο Μπέβερλι θα τεθεί στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς για το επόμενο ματς κόντρα στον Πανιώνιο εντός έδρας.
Η αποστολή της ΠΑΟΚ για το αυριανό ματς του FIBA Europe Cup αποτελείται από τους: Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς, Περσίδης, Ιατρίδης, Φίλλιος, Μου και Ντίμσα.
Νέο πρόσωπο στην αποστολή ο Πάτρικ Μπέβερλι, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των ασπρόμαυρων ο οποίος ναι μεν δεν έχει ακόμη δικαίωμα να αγωνιστεί, αλλά αποφασίστηκε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα για να προπονηθεί σήμερα το βράδυ στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.
Ο Μπέβερλι θα τεθεί στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς για το επόμενο ματς κόντρα στον Πανιώνιο εντός έδρας.
Η αποστολή της ΠΑΟΚ για το αυριανό ματς του FIBA Europe Cup αποτελείται από τους: Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς, Περσίδης, Ιατρίδης, Φίλλιος, Μου και Ντίμσα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα