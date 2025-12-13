Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.
Η Μπαρτσελόνα δύσκολα 2-0 την Οσασούνα, θρίαμβος της Λάτσιο των 9 παικτών στην Πάρμα, δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ο Ραφίνια γλίτωσε τη Μπαρτσελόνα από τις περιπέτειες κόντρα στην Οσασούνα και τη διατήρησε στην κορυφή της La Liga - Νίκη της Λίβερπουλ στην επίστροφή του Σαλάχ - Τεράστια νίκη της Λάτσιο που αν και με 9 παίκτες βρήκε γκολ νίκης στην έδρα της Πάρμα
Επιστροφή Σαλάχ στην αποστολή της Λίβερπουλ και επιστροφή στις νίκες για τους κόκκινους στην Premier League με τον Αιγύπτιο να μπαίνει αλλαγή πολύ νωρίς (στο 25' αντί του Γκόμεζ) και να αποθεώνεται από τον κόσμο στο εύκολο 2-0 επί της Μπράιτον, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε και η Τσέλσι την Έβερτον δίνοντας τέλος στο σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων, αλλά αμφότερες είναι ακόμη μακριά από την κορυφή.
H Άρσεναλ με δύο αυτογκόλ κέρδισε 2-1 τη Γουλβς!
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα τα βρήκε σκούρα με την Οσασούνα, αλλά την κατάλληλη στιγμή εμφανίστηκε ο Ραφίνια και μετά από καιρό ο Βραζιλιάνος ήταν κομβικός στο τρίποντο, ενώ σπουδαίες νίκες στη μάχη της παραμονής πήραν Μαγιόρκα και Τζιρόνα.
Στη Bundesliga η Μπάγερν κι όταν δεν αγωνίζεται... κερδίζει καθώς η δεύτερη Λειψία ηττήθηκε στο Βερολίνο και οι Βαυαροί έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν τη διαφορά.
Στην Ιταλία όλοι οι μεγάλοι παίζουν αύριο, αλλά η Λάτσιο που έμεινε με 10 στο 42' και με 9 στο 78' με γκολ του Νόσλιν κέρδισε 1-0 στην Πάρμα!
Premier League (16η αγωνιστική)
Τσέλσι-Έβερτον 2-0 (21' Πάλμερ, 45'+1 Γκουστό) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0 (1', 60' Εκιτικέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3 (21' Ουγκουτσούκβου, 86' Σον - 9' Σμιθ Ρόου, 31' Μπάσεϊ, 58' Γουίλσον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Γουλβς (70' αυτ. Τζόνστον, 90'+4 αυτ. Μοσκέρα - 90' Αροκοντάρε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 14/12
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 14/12
Σάντερλαντ-Νιούκαστλ 14/12
Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 14/12
Μπρέντφορντ-Λιντς 14/12
Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 15/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Άρσεναλ 36 - 16αγ
Μάντσεστερ Σίτι 31
Άστον Βίλα 30
Τσέλσι 28 -16αγ.
Κρίσταλ Πάλας 26
Λίβερπουλ 26 -16αγ.
Μάντσεστερ Γ. 25
Έβερτον 24 -16αγ.
Μπράιτον 23 -16αγ.
Σάντερλαντ 23
Τότεναμ 22
Νιούκαστλ 22
Μπόρνμουθ 20
Φούλαμ 20 -16αγ.
Μπρέντφορντ 19
Λιντς 15
Νότιγχαμ Φόρεστ 15
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 10 -16αγ.
Γουλβς 2 - 16αγ.
La Liga (16η αγωνιστική)
Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35' Γουέδες - 76', 84' Τσιγκάνκοφ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1 (17' Κόκε, 74' Γκριεζμάν - 63' Μπελτράν)
Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1 (5' Μορλάνες, 82' Μασκαρέλ, 89' Μουρίκι - 21' αυτ. Μαφέο)
Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 2-0 (70', 86' Ραφίνια)
Χετάφε-Εσπανιόλ 0-1 (53' Καμπρέρα) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Σεβίλη-Οβιέδο 14/12
Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 14/12
Λεβάντε-Βιγιαρεάλ 14/12
Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 14/12
Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 15/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 43-16αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 36 -16αγ.
Βιγιαρεάλ 35
Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.
Εσπανιόλ 30-17αγ.
Μπέτις 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.
Χετάφε 20
Έλτσε 19 -16αγ.
Θέλτα 19
Αλαβές 18
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Σεβίλλη 17
Μαγιόρκα 17 -16αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.
Οσασούνα 15 -16αγ.
Βαλένθια 15 -16αγ.
Τζιρόνα 15 -16αγ.
Οβιέδο 10
Λεβάντε 9
Bundesliga (14η αγωνιστική)
Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 3-1 (57' Μπερκ, 64' Ανσά, 90'+3' Σκάρκε - 60' Γκομίς)
Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ 1-3 (22' αυτ. Κουλιεράκης - 4', 34' Βίμερ, 30' Αμούρα)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 1-0 (68' Ντόαν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ζανκτ Πάουλι-Χαϊντενχάιμ 2-1 (35',53' Κάαρς - 64' Πιέρινγκερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Αμβούργο 4-1 (8' Πρόμερ, 31' Καμπάκ, 65' Λέμπερλε, 74' Ασλάνι - 82' Φιλίπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λεβερκούζεν-Κολωνία 2-0 (66' Τεριέ, 72', 'Αντριχ)
Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ 14/12
Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς 14/12
Βέρντερ Βρέμης-Στουτγκάρδη 14/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 37
Λειψία 29 -14αγ.
Ντόρτμουντ 28
Χοφενχάιμ 26 -14αγ.
Λεβερκούζεν 26 -14αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 24 -14αγ.
Στουτγκάρδη 22
Ουνιόν Βερολίνου 18 -14αγ.
Κολωνία 16 -14αγ.
Φράιμπουργκ 16
Γκλάντμπαχ 16 -14αγ.
Βέρντερ Βρέμης 16
Βόλφσμπουργκ 15 -14αγ.
Αμβούργο 15 -14αγ.
Άουγκσμπουργκ 13 -14αγ.
Ζανκτ Πάουλι 11 -14αγ.
Χαϊντενχάιμ 11 -14αγ.
Μάιντς 6
Serie A (15η αγωνιστική)
Λέτσε-Πίζα 1-0 (72' Στούλιτς)
Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0 (27' Βλάσιτς)
Πάρμα-Λάτσιο 0-1 (82' Νοσλίν)
Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1 (11',81' Σκαμάκα - 75' Γκαετάνο)
Μίλαν-Σασουόλο 14/12
Φιορεντίνα-Βερόνα 14/12
Ουντινέζε-Νάπολι 14/12
Τζένοα-Ίντερ 14/12
Μπολόνια-Γιουβέντους 14/12
Ρόμα-Κόμο 15/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)
Μίλαν 31
Νάπολι 31
Ίντερ 30
Ρόμα 27
Μπολόνια 25
Κόμο 24
Γιουβέντους 23
Λάτσιο 22 -15αγ.
Σασουόλο 20
Κρεμονέζε 20 -15αγ.
Ουντινέζε 18
Τορίνο 17 -15αγ.
Αταλάντα 16
Λέτσε 16 -15αγ.
Κάλιαρι 14
Τζένοα 14
Πάρμα 14 -15αγ.
Πίζα 10 -15αγ.
Βερόνα 9
Φιορεντίνα 6
