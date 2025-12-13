Η Μπαρτσελόνα δύσκολα 2-0 την Οσασούνα, θρίαμβος της Λάτσιο των 9 παικτών στην Πάρμα, δείτε γκολ από τα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Επιστροφή Σαλάχ στην αποστολή της Λίβερπουλ και επιστροφή στις νίκες για τους κόκκινους στην Premier League με τον Αιγύπτιο να μπαίνει αλλαγή πολύ νωρίς (στο 25' αντί του Γκόμεζ) και να αποθεώνεται από τον κόσμο στο εύκολο 2-0 επί της Μπράιτον, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε και η Τσέλσι την Έβερτον δίνοντας τέλος στο σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων, αλλά αμφότερες είναι ακόμη μακριά από την κορυφή.



H Άρσεναλ με δύο αυτογκόλ κέρδισε 2-1 τη Γουλβς!



Στη La Liga η Μπαρτσελόνα τα βρήκε σκούρα με την Οσασούνα, αλλά την κατάλληλη στιγμή εμφανίστηκε ο Ραφίνια και μετά από καιρό ο Βραζιλιάνος ήταν κομβικός στο τρίποντο, ενώ σπουδαίες νίκες στη μάχη της παραμονής πήραν Μαγιόρκα και Τζιρόνα.



Στη Bundesliga η Μπάγερν κι όταν δεν αγωνίζεται... κερδίζει καθώς η δεύτερη Λειψία ηττήθηκε στο Βερολίνο και οι Βαυαροί έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν τη διαφορά.

Στην Ιταλία όλοι οι μεγάλοι παίζουν αύριο, αλλά η Λάτσιο που έμεινε με 10 στο 42' και με 9 στο 78' με γκολ του Νόσλιν κέρδισε 1-0 στην Πάρμα!





Premier League (16η αγωνιστική)

Τσέλσι-Έβερτον 2-0 (21' Πάλμερ, 45'+1 Γκουστό) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0 (1', 60' Εκιτικέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3 (21' Ουγκουτσούκβου, 86' Σον - 9' Σμιθ Ρόου, 31' Μπάσεϊ, 58' Γουίλσον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



Άρσεναλ-Γουλβς (70' αυτ. Τζόνστον, 90'+4 αυτ. Μοσκέρα - 90' Αροκοντάρε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ



Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 14/12



Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 14/12



Σάντερλαντ-Νιούκαστλ 14/12



Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 14/12



Μπρέντφορντ-Λιντς 14/12



Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 15/12



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Άρσεναλ 36 - 16αγ

Μάντσεστερ Σίτι 31

Άστον Βίλα 30

Τσέλσι 28 -16αγ.

Κρίσταλ Πάλας 26

Λίβερπουλ 26 -16αγ.

Μάντσεστερ Γ. 25

Έβερτον 24 -16αγ.

Μπράιτον 23 -16αγ.

Σάντερλαντ 23

Τότεναμ 22

Νιούκαστλ 22

Μπόρνμουθ 20

Φούλαμ 20 -16αγ.

Μπρέντφορντ 19

Λιντς 15

Νότιγχαμ Φόρεστ 15

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 10 -16αγ.

Γουλβς 2 - 16αγ.



La Liga (16η αγωνιστική)

Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35' Γουέδες - 76', 84' Τσιγκάνκοφ)

Κλείσιμο

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1 (17' Κόκε, 74' Γκριεζμάν - 63' Μπελτράν)Μαγιόρκα-Ελτσε 3-1 (5' Μορλάνες, 82' Μασκαρέλ, 89' Μουρίκι - 21' αυτ. Μαφέο)