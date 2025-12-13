Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Απίστευτο καλάθι του Στεφ Κάρι από το ένα καλάθι στο άλλο, δείτε βίντεο
Μετά το καλάθι ο σούπερ σταρ των Γουόριορς «τρελάθηκε»
Μερικές φορές ο Στεφ Κάρι επιχειρεί «τρελά» σουτ κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, προκαλώντας την απορία όλων όσων τα βλέπουν μέσα από βίντεο: «Τώρα είναι αλήθεια αυτό; Στα αλήθεια το έβαλε;»
Για μια ακόμα φορά ο σούπερ σταρ του NBA και των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βάλθηκε να τρελάνει κόσμο και να απορεί εάν είναι προϊόν A.I. τα όσα βλέπει από εκείνον.
Όπως φαίνεται έχει «δουλέψει» καλά το λεγόμενο «tunel shot» ευστοχώντας από μία άκρη του γηπέδου στην άλλη. Προσέξτε. Όχι από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη, αλλά όπως ακριβώς το διαβάσατε. Από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη και λίγο πριν μπει μέσα στα αποδυτήρια.
HOW 🤯 pic.twitter.com/aU1nQTCtsM— Golden State Warriors (@warriors) December 13, 2025
STEPH MADE THE TUNNEL SHOT AGAIN 😱 pic.twitter.com/pHO1glEJZ7— KNBR (@KNBR) December 13, 2025
Πηγή: gazzetta.gr
