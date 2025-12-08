Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Μεντιλίμπαρ: Η πρόκριση είναι ακόμη στο χέρι μας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού απέφυγε να χαρακτηρίσει «τελικό» την αναμέτρηση με την Καϊράτ, αλλά ζήτησε προσοχή και συγκέντρωση απ' όλους προκειμένου η ομάδα του να φύγει με το διπλό από το Καζακστάν
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου για τον τρόπο που θα προσεγγίσει την αναμέτρηση κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Champions League, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να φορτώσει με έξτρα πίεση τους παίκτες του Ολυμπιακού.
Παράλληλα στάθηκε στην κατάσταση του Ντανιέλ Ποντένσε, επανέλαβε ότι δεν θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και χτύπησε... καμπανάκια για τις αντεπιθέσεις των Καζάκων στην πλάτη της άμυνας.
Αναλυτικά ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για:
-τι αγώνα περιμένει και σε τι κατάσταση είναι ο Ποντένσε: «Ο Ντανιέλ προπονείται με την ομάδα εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Υπήρχαν κάποια προβλήματα για να επανέλθει, ελπίζουμε να είναι καλά, θα δούμε και τη σημερινή προπόνηση. Ο Ολυμπιακός σε όλες τις διοργανώσεις είναι υποχρεωμένος να κερδίσει, επομένως δεν έχει το ματς κάποια ιδιαιτερότητα. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πάρουμε τη νίκη. Δεν θέλουμε να έχουμε κάποια ιδιαίτερη πίεση, γιατί σε όλα τα παιχνίδια πάμε με στόχο τη νίκη».
-αν ο αυριανός αγώνας είναι τελικός και αν έχει περάσει τέτοιο μήνυμα στους παίκτες του: «Δεν θέλω να μεταδώσω κάτι τέτοιο στην ομάδα, γιατί δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει κάποιον. Ίσως, τα αποτελέσματα να μην ήταν ως τώρα αυτά που θέλουμε, αλλά όλοι ξέρουμε πώς είναι αυτή η διοργάνωση. Η κατάσταση ακόμη είναι στο χέρι μας. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα ακόμη παιχνίδι, δεν θέλω να βάλω σε κανέναν έξτρα πίεση, ούτε στον εαυτό μου, αυτό δεν θα βοηθήσει σε τίποτα».
-τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της Καϊράτ: «Δεν είχαμε πολύ χρόνο για ανάλυση. Θα είναι ιδιαίτερο ματς και για τις δύο ομάδες, γιατί παίζουμε και οι δύο σε πλαστικό χορτάρι. Αυτό θα επηρεάσει τα πλάνα και των δύο ομάδων. Δεν θα είναι πλεονέκτημα η έδρα για κανέναν. Στη θεωρία, η Καϊράτ παίζει επιθετικά, πιέζει ψηλά, με μακρινές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας και θέλει να κυριαρχεί. Θεωρώ ότι το γήπεδο θα επηρεάσει και τις δύο ομάδες».
-το αν υπάρχουν παίκτες ή στοιχεία της Καϊράτ που θέλουν προσοχή: «Στέκεσαι σε μονάδες, σε παίκτες. Ξέρουμε πως είναι μια ομάδα που προσπαθεί να επιτίθεται από τη μεσαία γραμμή. Έχουμε εστιάσει σε κάποιους παίκτες, όπως ο Σατπάεφ, που όμως θα απουσιάσει από ό,τι ξέρουμε».
-πού θα πρέπει να εστιάσει ο Ολυμπιακός για να πάρει τη νίκη: «Η πλάτη της άμυνάς μας θέλει προσοχή. Παίζουμε ψηλά, ακόμη και η άμυνά μας είναι ψηλά και όλοι θέλουν να περάσουν την μπάλα στην πλάτη της άμυνάς μας. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην αφήσουμε τους αντιπάλους να περάσουν τέτοιες πάσες».
-το δίδυμο Μουζακίτη και Έσε και την παρουσία 600 φίλων του Ολυμπιακού: «Είναι ένα δύσκολο, μακρινό ταξίδι, σε έναν κρύο προορισμό και ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει. Ελπίζουμε να τους αποζημιώσουμε παίρνοντας τη νίκη. Δεν θέλω να αναφέρομαι σε ονόματα, το γεγονός ότι είμαστε πρώτοι δείχνει ότι είμαστε καλά σαν ομάδα. Όλοι πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλο και δεν θέλω να μένουμε στην απόδοση ενός ή δύο παικτών, χωρίς να αμφισβητούμε ότι αυτοί οι δύο παίκτες έκαναν πολύ καλό παιχνίδι το Σάββατο. Ελπίζω να έχουμε σαν σύνολο καλή απόδοση».
-την εμφάνιση απέναντι στον ΟΦΗ, που ήταν από τις καλύτερες της σεζόν: «Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ένα καλό παιχνίδι για να πούμε ότι η ομάδα είναι σε καλή φόρμα. Θα χρειαστεί μια σειρά από καλούς αγώνες, ώστε να πούμε ότι είμαστε σε καλό μομέντουμ. Γενικά η ομάδα δεν έχει κάνει κακά παιχνίδια, για να πούμε ότι ήμασταν σε κακή στιγμή. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, όπως και η Καϊράτ, που θέλει και αυτή να εξαντλήσει τις πιθανότητες πρόκρισης. Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που θα κυριαρχήσουν στο γήπεδο».
