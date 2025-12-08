Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Ολυμπιακός: Η πρώτη αίσθηση για τους 11 του Μεντιλίμπαρ με την Καϊράτ
Ο Ισπανός τεχνικός έδειξε ότι έχει κατά νου το να ξεκινήσει βασικό τόσο τον Γκαρθία όσο και τον Τσικίνιο
Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού έχει ήδη σκεφτεί το τι 11άδα θα παρατάξει στον αγώνα με την Καϊράτ στην Αστάνα. Περισσότερα ενδεχομένως θα φανούν μετά την προπόνηση της Δευτέρας αλλά μία πρώτη εικόνα για το αρχικό σχήμα των Πειραιωτών.
Ο Μεντιλίμπαρ έδειξε ότι έχει κατά νου το να ξεκινήσει βασικό τόσο τον Γκαρθία όσο και τον Τσικίνιο. Ξεκινώντας από την άμυνα ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και από τα αριστερά προς τα δεξιά τα φαβορί είναι οι Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ένας εκ των Κοστίνια - Ροντινέϊ.
Κέντρο με Γκαρθία και Έσε, μπροστά τους ο Τσικίνιο και στα 2 άκρα οι Ζέλσον και Ποντένσε. Φορ ο Ελ Καμπί και θέση στην 11άδα διεκδικούν οι Μουζακίτης και Στρεφέτσα.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης και ΚουράκληςΑμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ και Μπρούνο
Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε και Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ
Πηγή: gazzetta.gr
