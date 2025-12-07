Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 110 - 66: «Πάνθηρας» ήταν ο Ρογκαβόπουλος, σταμάτησε στους 40 πόντους ο Έλληνας άσος, βίντεο
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 110 - 66: «Πάνθηρας» ήταν ο Ρογκαβόπουλος, σταμάτησε στους 40 πόντους ο Έλληνας άσος, βίντεο

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πέτυχε 40 πόντους με 12/19 τρίποντα - Η επίδοσή του αυτή είναι νέο ρεκόρ στη Basket League

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 110 - 66: «Πάνθηρας» ήταν ο Ρογκαβόπουλος, σταμάτησε στους 40 πόντους ο Έλληνας άσος, βίντεο
Ακόμα... σκοράρει έξω από τα 6.75 μέτρα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος!

Ο Έλληνας φόργουορντ πραγματοποίησε το απόλυτο ρεκόρ με τα περισσότερα τρίποντα σ' ένα ματς από παίκτη του Παναθηναϊκού καθώς μέτρησε σταμάτησε στους 40 πόντους με 12/19 απέναντι στον Πανιώνιο και «πάτησε» στην κορυφή της σχετικής λίστας όσον αφορά την ιστορία των «πρασίνων».



Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 12 τρίποντα δημιούργησε νέο ρεκόρ (η προηγούμενη καλύτερη επίδοση ήταν 11 του Σέιν Χιλ της Νήαρ Ήστ).



Μια επίδοση η οποία συνοδεύτηκε και από άκρως εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού με 110-66.



Παναθηναϊκός - Πανιώνιος: Ο αγώνας

Με εξαίρεση τα τέσσερα πρώτα λεπτά όπου ο Πανιώνιος προσπαθούσε να κρατηθεί μέσα στο ματς (11-11) η συνέχεια ανήκε στον Παναθηναϊκό που είχε αρχίσει να επιβάλλει τον ρυθμό του. Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο (9π., 3/7τρ.) να «ανοίγει» την άμυνα των «κυανέρυθρων» με συνεχόμενα εύστοχα σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, οι γηπεδούχοι πήραν το μομέντουμ του αγώνα και άρχισαν να «χτίζουν» διαφορά στο σκορ (30-21) με τη λήξη της 1ης περιόδου.

Ένα διάστημα όπου είχαν ξεχωρίσει και οι Μήτογλου (7π.), Γιούρτσεβεν (7π.) ενώ από τον Πανιώνιο (7/10δίπ., 1/4τρ., 6ριμπ., 6ασ., 3λ.) ο Νέιτ Γουότσον ήταν «διψήφιος» ήδη με 10 πόντους. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός είχε 8 ασίστ για κανένα λάθος όπως επίσης πέντε ριμπάουντ περισσότερα (11 έναντι 6) και καλά ποσοστά (8/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα). Ουσιαστικά είχε βάλει το νερό στο αυλάκι.

Κάτι που φάνηκε και από το 2ο δεκάλεπτο, καθώς ο Παναθηναϊκός ολοένα και… ξεμάκραινε στο σκορ. Στο 14’ είχε προηγηθεί για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (39-28) ενώ δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου είχε ξεπεράσει και τους 20 πόντους (51-30), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο ματς. Ο Άταμαν είχε μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής ενώ είχε ξεκουράσει τους Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν καθόλου.

Στο πρώτο μισό ο Ρογκαβόπουλος είχε 16 πόντους (1/2δίπ., 4/9τρ., 2/3β.), ο Γιούρτσεβεν 11 πόντους και 5 ριμπάουντ και συνολικά ο Παναθηναϊκός 13/20 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 9/13 βολές, 14-9 ριμπάουντ και 16 ασίστ για μόλοι 2 λάθη, την ώρα που για λογαριασμό του Πανιώνιου η στατιστική είχε γράψει 11/21 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 6/9 βολές, αλλά μόλις 8 ασίστ για 6 λάθη.

Οι «πράσινοι» όχι μόνο δεν φρέναραν στην 3η περίοδο αλλά συνέχισαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι εκτοξεύοντας τον δείκτη του σκορ στο +30 (74-44) έχοντας στήσει ένα μίνι… πάρτι στο Telekom Center Athens. Έκτοτε η διαφορά ολοένα και έπαιρνε τεράστια διαστάσεις (93-49 στο 34’), με τον Παναθηναϊκό να ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του Glass Floor και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ο… απόλυτος «εκτελεστής» έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66.

Πηγή: www.gazzetta.gr 


