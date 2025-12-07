Το σχόλιο του Ηλία Ζούρου για την «βαριά» ήττα του Πανιωνίου από τον Παναθηναϊκό: Η εμφάνιση είναι η απόλυτη ξεφτίλα, βίντεο
SPORTS
Πανιώνιος Παναθηναϊκός Basket League Ηλίας Ζούρος

Το σχόλιο του Ηλία Ζούρου για την «βαριά» ήττα του Πανιωνίου από τον Παναθηναϊκό: Η εμφάνιση είναι η απόλυτη ξεφτίλα, βίντεο

Ο Ηλίας Ζούρος είδε την ομάδα του να χάνει με 110-66 από τον Παναθηναϊκό

Έξαλλος ήταν με τους παίκτες του ο Ηλίας Ζούρος μετά την βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό. 

Ο Έλληνας τεχνικός του Πανιωνίου είπε μετά το ματς:   «Τίποτα! Εκτός του Πατρίκη, ο οποίος ήταν κανονικός παίκτης σήμερα, πάλεψε όσο έπαιξε, πήρε ριμπάουντ, έδωσε τα πάντα. Δεν υπάρχει άλλη αξία στο ματς.

Η εμφάνιση είναι η απόλυτη ξεφτίλα. Αν υπάρχει μια λέξη αυτή είναι η ντροπή».


