Ολυμπιακός: «Πέταξε» για Αστάνα η αποστολή των πρωταθλητών
Ολυμπιακός Αστάνα Καϊράτ Αλμάτι Champions League

Ολυμπιακός: «Πέταξε» για Αστάνα η αποστολή των πρωταθλητών

Χωρίς τον Ρέτσο ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν για το παιχνίδι του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι

Για την Αστάνα του Καζακστάν πέταξε το μεσημέρι της Κυριακής η αποστολή της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού

Η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει την Τρίτη (17:30) την Καϊράτ Αλμάτι στην 6η ημέρα της League Phase του Champions League σε ένα παιχνίδι τελικό. 

Ο Ολυμπιακός μετά από 5 αγώνες έχει 2 ισοπαλίες και εάν δεν κερδίσει στην Αστάνα χάνει τις ελπίδες του για πρόκριση στα νοκ άουτ.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας, Παναγιώτης Ρέτσος. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

