Ολυμπιακός: «Πέταξε» για Αστάνα η αποστολή των πρωταθλητών

Για την Αστάνα του Καζακστάν πέταξε το μεσημέρι της Κυριακής η αποστολή της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού
.
Η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει την Τρίτη (17:30) την Καϊράτ Αλμάτι στην 6η ημέρα της League Phase του Champions League σε ένα παιχνίδι τελικό.
Ο Ολυμπιακός μετά από 5 αγώνες έχει 2 ισοπαλίες και εάν δεν κερδίσει στην Αστάνα χάνει τις ελπίδες του για πρόκριση στα νοκ άουτ.
Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας, Παναγιώτης Ρέτσος.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης
Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο
Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.