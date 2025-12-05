Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Euroleague: Μάχη για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια με στόχο να παραμείνει πρώτος
Οι «πράσινοι» φιλοξενούν την ισπανική ομάδα (21:15, Novasports Prime) και θέλει άλλη μια εντός έδρας νίκη για να παραμείνει στην πρώτη θέση
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί (21:15, Novasports Prime) την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague και θα ψάξει άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα στην έδρα του για να παραμείνει στην πρώτη θέση της κατάταξης.
Μία ημέρα πριν από το ματς με την Βαλένθια και στο περιθώριο της media day του Παναθηναϊκού AKTOR στο «Telekom Center Athens», o Άταμαν στάθηκε στον τρομερό μήνα του Φαρίντ και το βραβείο του MVP που κατέκτησε τον Νοέμβριο στην Euroleague.
Ο Μαρτίνεθ από την πλευρά του τόνισε πως η Βαλένθια θα πρέπει να φτάσει στο μέγιστο της απόδοσης της κόντρα στο τριφύλλι. Στο 9-4 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ενώ στο 8-5 συναντάμε στους Ισπανους.
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ υπέστη διάστρεμμα και τέθηκε νοκ άουτ, ενώ παραμένουν εκτός και οι Τσέντι Όσμαν, Ρισόν Χολμς.
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα είναι και πάλι στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν, όπερ και σημαίνει ότι θα έχει δύο σέντερ, πλέον, στην 12άδα της ομάδας. Κανονικά υπολογίζεται και ο Βασίλης Τολιόπουλος ο οποίος με τη σειρά του ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες εβδομάδες, δίνοντας το «παρών» και στα ματς της Εθνικής Ελλάδας.
Το «παρών» θα δώσει και ο Τζέριαν Γκραντ ο οποίος με τη σειρά του ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα τα τελευταία 24ωρα.
Για τη Βαλένθια εκτός παραμένουν οι Κέι και Λόπεθ-Αροστέγκι.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπαρτσελόνα
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια
21:30 Βίρτους - Ντουμπάι BC
21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι
