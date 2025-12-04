Το πρώτο μήνυμα του Τζίμα μετά τον τραυματισμό: «Θα σηκωθώ ξανά»

Ο 19χρονος επιθετικός της Μπράιτον αποχώρησε τραυματίας στο ξεκίνημα του αγώνα με την Άστον Βίλα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να εκφράζουν φόβους για μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας