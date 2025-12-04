Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Το πρώτο μήνυμα του Τζίμα μετά τον τραυματισμό: «Θα σηκωθώ ξανά»
Ο 19χρονος επιθετικός της Μπράιτον αποχώρησε τραυματίας στο ξεκίνημα του αγώνα με την Άστον Βίλα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να εκφράζουν φόβους για μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας
Την ώρα που στην Μπράιτον δεν έχουν ακόμη ενημερώσει για τον ακριβή τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα και το χρονικό διάστημα της απουσίας του, ο Έλληνας επιθετικός με ανάρτησή του στο Instagram προϊδεάζει για κάτι αρκετά σοβαρό.
Ο 19χρονος επιθετικός των «Γλάρων», τραυματίστηκε στο ξεκίνημα της χθεσινής αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, στην πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα της ομάδας του και αντικαταστάθηκε άμεσα. Επί του παρόντος δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το κλαμπ, ωστόσο, ο διεθνής σέντερ φορ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε το ακόλουθο σχόλιο:
«Μπορεί να πέσουμε. Όλοι πέφτουν. Αλλά στη ζωή πρέπει να σηκώνεσαι πάλι. Κι εγώ θα σηκωθώ ξανά!», ανέφερε ο Τζίμας, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας του παίκτη.
