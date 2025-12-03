Ντέκο: Ο Μέσι είναι κορυφαίος παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα μαζί με Κρόιφ και Ροναλντίνιο αλλά δεν θα επιστρέψει
Η παλιά δόξα της Μπαρτσελόνα που είναι σήμερα αθλητικός διευθυντής της αναφέρθηκε και στη σύγκριση του Μέσι με τον  Γιαμάλ

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα-Άντερσον Σόουζα- Ντέκο, μιλώντας (3/12) στην ραδιοφωνική εκπομπή «Qué t'hi jugues» στο Cadena SER , αποθέωσε-μία ακόμα φορά τον Λιονέλ Μέσι, αλλά απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα της Καταλωνίας.

«Δεν νομίζω ότι είναι δυνατό επειδή ο Λιονέλ έχει συμβόλαιο και δεν εξετάστηκε ποτέ καν. Ο Λιονέλ είναι πάντα Λιονέλ και θα μπορούσε ακόμα να προσφέρει κάτι. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε», είπε.

Και συνέχισε: «Ο Λέο θα έχει αντίκτυπο για μια ζωή. Για μένα, ο Λέο είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου, μαζί με τον Γιόχαν Κρόιφ και τον Ροναλντίνιο. Είναι φυσιολογικό, να μην ξεχνάμε τον Λέο».

Ο αθλητικός διευθυντής αναφέρθηκε επίσης στη σύγκριση με τον Λαμίν Γιαμάλ: «Είναι διαφορετικά στάδια, είναι διαφορετικοί παίκτες. Είναι πάνω από τους υπόλοιπους όσον αφορά την αντίληψή τους για τα πράγματα. Ο Λέο μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου δεν είχε πίεση ή ανάγκη για τα φώτα της δημοσιότητας επειδή δεν ήταν η εποχή του, και ο Λαμίν μεγάλωσε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σε μια Μπάρτσα που ανοικοδομούνταν, ενώ ο Λέο το έκανε σε μια ήδη καθιερωμένη ομάδα, με μέσο όρο ηλικίας 26-27 ετών. Ο Λέο σταδιακά κατάφερε να μπει στην ομάδα. Ο Λέο προκάλεσε περιέργεια. Πήγα να δω την αναπληρωματική ομάδα για να τον παρακολουθήσω. Η ποιότητά του ήταν εντυπωσιακή».

