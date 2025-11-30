Μπενίτεθ: Παίξαμε με μια πολύ καλή ομάδα, κάναμε λάθη που θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει - Δείτε βίντεο

Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 3-2 από την ΑΕΚ στη Λεωφόρο στο ντέρμπι της 12ης ημέρας της Stoiximan Super League. Ράφα Μπενίτεθ κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο του ντέρμπι αλλά δεν τα κατάφερε στο δεύτερο.Μετά το ματς ο Ισπανός τεχνικός μιλώντας στην Cosmote TV σημείωσε ότι η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή ομάδα αλλά στάθηκε στα λάθη της ομάδας του.



«Παίξαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Η αντίδρασή μας βάσει των συνθηκών που διαμορφώθηκαν ήταν πολύ καλή. Δείξαμε χαρακτήρα, ισοφαρίσαμε, δυστυχώς δεν καταφέραμε να το κρατήσουμε. Αυτό είναι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Κάποια ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν το παιχνίδι, είναι κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μου άρεσε όμως η αντίδραση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι που κρατάω για το μέλλον».



