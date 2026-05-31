Ο Ράφα Μπενίτεθ θα ήθελε ν' αναλάβει την εθνική Ιταλίας

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί εδώ και λίγο καιρό παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.Ο Ισπανός τεχνικός αναζητεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του και με δηλώσεις του στο Sky Sport δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να εργαστεί στην εθνικής Ιταλίας.«Εργάζομαι για να γίνω ο νέος προπονητής της Ιταλίας. Βελτιώνω και τα ιταλικά μου... Η ιδέα να γίνω ο ομοσπονδιακός προπονητής μιας εθνικής ομάδας είναι σίγουρα πολύ συναρπαστική. Θα μου άρεσε; Απολύτως ναι», είπε ο Μπενίτεθ και πρόσθεσε:«Το να είναι προπονητής της εθνικής Ιταλίας θα ήταν ένα ακόμη κίνητρο. Αν ερχόταν το τηλεφώνημα, θα το ήθελα πολύ, σίγουρα».