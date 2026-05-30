Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι: 416 προσαγωγές, οδοφράγματα και συγκρούσεις με την Αστυνομία, βίντεο και φωτογραφίες
Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού είχε ξεκινήσει πριν από τον μεγάλο τελικό και κατά τη διάρκειά του, και συνεχίστηκε και μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί
Μέχρι τις 03:00 της Κυριακής καταγράφονταν 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι. Επιπλέον, τραυματίστηκαν επτά αστυνομικοί, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά, στην πόλη Αζέν στα νοτιοδυτικά.
Το σκηνικό στη γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να δείχνει σταδιακά κλιμακούμενη, με την Αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις.
Οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς συνέθεταν ένα σκηνικό μεγάλης έντασης με τη νύχτα να προμηνύεται ιδιαίτερα επεισοδιακή.
Παράλληλα, η αρμόδια εταιρεία ανακοίνωσε την απόσυρση όλων των λεωφορείων που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο της πόλης.
Migrants attacking firemen with fireworks in Paris tonight— Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2026
This is Paris tonight— Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2026
Des CRS chargent des jeunes après la dégradation d'un abribus sur les Champs-Élysées, lors de la deuxième période de la finale de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG.— Le Figaro (@Le_Figaro) May 30, 2026
Paris (May 30) — Rioters started fires in the street to celebrate Paris Saint-Germain winning the soccer Champions League.— Andy Ngo (@MrAndyNgo) May 30, 2026
Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną odsłonę Ligi Mistrzów.— Pan_komentator (@PanP23929) May 30, 2026
Pora więc na świętowanie, czyli coroczną tradycję:
- Palenia śmietników
- Palenia samochodów
- Bezpośrednich starć z policją
- Napadów rabunkowych
- Niszczenia centrum Paryża
A w telewizji dalej będą nam wmawiać, że… pic.twitter.com/EIQ9QsjIlP
Paris : des vélos en libre-service brûlés #PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 30, 2026
Des « supporters » du PSG ont lancé une véritable charge collective contre les forces de l'ordre pour tenter de libérer un interpellé aux abords du Parc des Princes.— Camille Moscow (@camille_moscow) May 30, 2026
Intervention de la police avec nombreux coups de matraque pour disperser un groupe de supporters près du Parc des Princes.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
🇫🇷 ⚽️ CHAMPS-ÉLYSÉES EN FEU : LA VICTOIRE DU PSG TOURNE AU CHAOS— Camille Moscow (@camille_moscow) May 30, 2026
Le PSG vient de remporter la Ligue des Champions 2026 face à Arsenal, mais à Paris, la liesse a rapidement viré à l’émeute.
Στην Place de la Republique εκατοντάδες οπαδοί απωθήθηκαν από συνεχείς εφόδους των CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας, αντίστοιχες των ΜΑΤ) και κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation. Οι ρίψεις φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών δεν σταμάτησαν, ενώ το πλήθος -πολύ νεανικό και ανεξέλεγκτο- έδινε την εικόνα μιας πόλης που πάλευε να κρατήσει τον έλεγχο.
Des barricades commencent à être dressées à l'aide de vélos dans les rues près du Parc des Princes à Paris.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η IDF Mobilites (ο φορέας διαχείρισης των δημόσιων συγκοινωνιών στην Ιλ-ντε-Φρανς) ανακοίνωσε ότι όλα τα λεωφορεία στην περιφέρεια σταμάτησαν να λειτουργούν, λόγω «του πολύ μεγάλου αριθμού συγκεντρώσεων και για την ασφάλεια επιβατών και οδηγών». Όπως σημειώνει η υπηρεσία, «όλες οι γραμμές λεωφορείων αποσύρονται από την κυκλοφορία σε όλη την περιφέρεια, ενώ επηρεάζονται και τα τραμ». Η απόφαση αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης που επικρατούσε στους δρόμους της πόλης.
Τα γεγονότα σχολίασε η επικεφαλής τηςΑκροδεξιάς Μαρίν Λεπέν που δήλωσε ότι «μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές, μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία».
Νωρίτερα, σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι φίλαθλοι της γαλλικής ομάδας πανηγυρίζουν ξέφρενα έχοντας καπνογόνα και πυρσούς στα χέρια τους, ενώ πολλοί είναι χωρίς μπλούζες.
Προηγήθηκαν οι πανηγυρισμοί
🤯 Empezaron los "festejos" de los hinchas del #PSG 🇫🇷 en Paris 🔥🔥🔥🔥 #ChampionsLeague #UCLFinal— Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) May 30, 2026
Bon Ok le #Psg #PSGGars a gagné la #LDC ! Félicitations à eux! Mais je sens que ça va être chaud ce soir !— Myriam Palomba (@myriampalomba) May 30, 2026
Niby o tenisie, a tak naprawdę o emocjach Paryżan…#RolandGarros #PSG pic.twitter.com/eCQHGJLlxx— Adam Romer (@AdamRomer13) May 30, 2026
Accident pendant la célébration de la finale de la Ligue des champions après la victoire du #PSG— AyteRed (@AyteRed) May 30, 2026
🚨 C'est fait le Paris-Saint-Germain remporte sa deuxième ligue des champions, la soirée commence sur les Champs-Élysées !! #PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal— Le Concret (@Le_Concret) May 30, 2026
« On est les champions ! »— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Explosion de joie à l'extérieur du Parc des Princes à Paris après la victoire du PSG.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Explosion de joie aux abords du Parc des Princes après la victoire du Paris Saint-Germain aux tirs aux buts en finale de la Ligue des Champions face à Arsenal.#PSGARS— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026
