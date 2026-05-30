Βίντεο: Ο Νίκολα Γιόκιτς στον τελικό του Champions League, πανηγύρισε το γκολ της Άρσεναλ
Μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Σέρβος άσος των Νάγκετς είναι υποστηρικτής της Άρσεναλ και πανηγύρισε έντονα το γκολ του Χάβερτς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μία από τις ατραξιόν του τελικού του Champions League που διεξάγεται στη Βουδαπέστη με τον Έλληνα σταρα να συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις χορηγών της UEFA και της διοργάνωσης μαζί με τους γιους του...






Ωστόσο την αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Παρί Ζεν Ζερμέν την παρακολουθεί ένας ακόμη εν ενεργεία αστέρας του NBA.


Ο λόγος για τον Νίκολα Γιόκιτς ο οποίος πετάχτηκε από την πατρίδα του στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας για να δει τον μεγάλο αγώνα, αποκαλύποντας ότι είναι οπαδός των Λονδρέζων καθώς εμφανίστηκε στην Πούσκας Αρένα, μαζί με τα αδέρφια του (που φορούσαν το κασκόλ της Άρσεναλ) και πανηγύρισε έντονα το γκολ του Χάβερτς.

