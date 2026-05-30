Champions League: Έγραψε ιστορία ο Λουίς Ενρίκε και έφτασε Γκουαρδιόλα, Ζιντάν, Πέισλι

Ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Παρί σε back to back κατακτήσεις και ο ίδιος μπήκε σ' ένα κλειστό κλαμπ προπονητών με τρεις τίτλους





Πολυνίκης του θεσμού ο Κάρλο Αντσελότι ο οποίος μετρά πέντε κατακτήσεις έχοντας δύο με τη Μίλαν και τρία με την Ρεάλ.



Μάλιστα, κάποιες από αυτές δεν σταμάτησαν στις δύο σερί κατακτήσεις, αλλά δημιούργησαν ολόκληρες αυτοκρατορίες.



Αναλυτικά οι υπόλοιπες ομάδες:

1. Ρεάλ Μαδρίτης

5 συνεχόμενα (1956, 1957, 1958, 1959, 1960): Κατέκτησε τα πρώτα πέντε τρόπαια του θεσμού.



3 συνεχόμενα (2016, 2017, 2018): Η μοναδική ομάδα που όχι απλά έχει κάνει back-to-back αλλά έφτασε στο three-peat στη σύγχρονη εποχή του Champions League με προπονητή τον Ζινεντίν Ζιντάν.



2. Άγιαξ

3 συνεχόμενα (1971, 1972, 1973): Ο Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ που σύστησε στον πλανήτη το «ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο».



Ο τελικός του Champions League οδηγήθηκε στα πέναλτι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, αλλά έστω και έτσι γράφτηκε ιστορία... Παρί Σεν Ζερμέν έγινε η 9η ομάδα που πανηγυρίζει δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου και ο Λουίς Ενρίκε ο τέταρτος μόλις προπονητής που πανηγυρίζει για τρίτη φορά ως πρωταθλητής Ευρώπης.Έχοντας πλέον δύο με την Παρί και ένα με τη Μπάρτσα, ο τεχνικός από τη Χιχόν έπιασε στη δεύτερη θέση τους Πεπ Γκουαρδιόλα (δύο με Μπάρτσα, ένα με Σίτι), Ζινεντίν Ζιντάν (όλα με τη Ρεάλ και μάλιστα συνεχόμενα από το 2016 έως το 2018) και τον θρυλικό προπονητή της Λίβερπουλ, Μπομπ Πέισλι Πολυνίκης του θεσμού ο Κάρλο Αντσελότι ο οποίος μετρά πέντε κατακτήσεις έχοντας δύο με τη Μίλαν και τρία με την Ρεάλ.Όσον αφορά τις ομάδες εδώ τα ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κινδυνεύουν προς το παρόν, αλλά η Παρί με το δεύτερο συνεχόμενο χτίζει τη δική της κληρονομιά.Συνολικά 8 ομάδες έχουν καταφέρει να κατακτήσουν «back-to-back» (τουλάχιστον δύο συνεχόμενες φορές) το Champions League ή το παλιό Κύπελλο Πρωταθλητριών από το 1956 μέχρι σήμερα.Μάλιστα, κάποιες από αυτές δεν σταμάτησαν στις δύο σερί κατακτήσεις, αλλά δημιούργησαν ολόκληρες αυτοκρατορίες.Αναλυτικά οι υπόλοιπες ομάδες:Η «Βασίλισσα» το έχει πετύχει δύο φορές στην ιστορία της και με τις δύο μορφές της διοργάνωσης:5 συνεχόμενα (1956, 1957, 1958, 1959, 1960): Κατέκτησε τα πρώτα πέντε τρόπαια του θεσμού.3 συνεχόμενα (2016, 2017, 2018): Η μοναδική ομάδα που όχι απλά έχει κάνει back-to-back αλλά έφτασε στο three-peat στη σύγχρονη εποχή του Champions League με προπονητή τον Ζινεντίν Ζιντάν.3 συνεχόμενα (1971, 1972, 1973): Ο Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ που σύστησε στον πλανήτη το «ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο».

3 συνεχόμενα (1974, 1975, 1976): Η παρέα των Φραντς Μπεκενμπάουερ, Γκερντ Μίλερ και Σεπ Μάιερ κυριάρχησε αμέσως μετά τον Άγιαξ.



4. Μπενφίκα

2 συνεχόμενα (1961, 1962): Η μεγάλη ομάδα του Μπέλα Γκούτμαν και του Εουσέμπιο, που έσπασε την πρώτη κυριαρχία της Ρεάλ.



5. Ίντερ

2 συνεχόμενα (1964, 1965): Η περίφημη "Grande Inter" του Ελένιο Ερέρα και του "κατενάτσιο".



6. Λίβερπουλ

2 συνεχόμενα (1977, 1978): Οι πρώτες δύο ευρωπαϊκές κούπες του συλλόγου, υπό την καθοδήγηση του Μπομπ Πέισλι.



7. Νότιγχαμ Φόρεστ

2 συνεχόμενα (1979, 1980): Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα όλων των εποχών, με τον Μπράιαν Κλαφ να οδηγεί μια μικρή αγγλική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης δύο σερί χρονιές.



8. Μίλαν

2 συνεχόμενα (1989, 1990): Η θρυλική Μίλαν του Αρίγκο Σάκι με την ολλανδική τριάδα (Φαν Μπάστεν, Γκούλιτ, Ράικαρντ).